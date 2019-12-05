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Комитет ГД отклонил проект о ношении жетонов в полиции и Росгвардии
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РИА Новости

Комитет ГД отклонил проект о ношении жетонов в полиции и Росгвардии

11:19 05.12.2019 (обновлено: 11:45 05.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на заседании в четверг отклонил законопроект сенатора, бывшего омбудсмена Владимира Лукина об обязательном размещении на форме или амуниции сотрудников полиции и Росгвардии идентификационных номеров, если они несут службу в общественных местах.
Лукин внес свою инициативу в нижнюю палату летом. Автор пишет, что проект разработан для обеспечения открытости и гласности деятельности правоохранителей.
Как пояснил журналистам зампред комитета Александр Хинштейн, законопроект отклонён по причине отсутствия отзыва правительства РФ.

"Дело в деталях: на закон отсутствует отзыв правительства, да и в самом законопроекте в финансово-экономическом обосновании Владимир Петрович (Лукин) пишет, что законопроект потребует дополнительных расходов из федерального бюджета, но отзыва не представляет, расчетов не делает. Поэтому в этом виде, при всем уважении к коллеге Лукину мы не рассмотрим", - заявил он.

Образец шеврона военнослужащего Национальной Гвардии
7 октября, 18:37
Росгвардия разработала нагрудный жетон для идентификации сотрудников
Хинштейн напомнил, что есть положение "О федеральной службе войск национальной гвардии", утверждённое указом президента, которым установлено, что порядок ношения военной формы, амуниции, идентификационных жетонов устанавливается и определяется самим ведомством. В этой связи, отмечает депутат, регулировать через федеральный закон это вопрос невозможно.
"Если говорить по сути, то на сегодняшний день уже вышел приказ директора Росгвардии, который определяет и порядок ношения идентификационных номеров и сами их образцы. Мы полагаем, что с учётом принятия в перспективе внесённого нами законопроекта об обязанности сотрудников представляться и при наличии приказа Росгвардии по поводу ношения жетонов, эта тема, проблема (представления сотрудников Росгвардии) закрывается", - добавил он.
© Федеральный портал проектов нормативных правовых актовОбразец нагрудного знака сотрудников национальной гвардии
Образец нагрудного знака сотрудников национальной гвардии
© Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
Образец нагрудного знака сотрудников национальной гвардии
В конце ноября глава комитета Думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и его зампред Хинштейн (оба "Единая Россия"), а также депутат от "Справедливой России" Валерий Гартунг внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается обязать сотрудников Росгвардии представляться и предъявлять служебное удостоверение.
Вопрос о том, должны ли сотрудники этого ведомства представляться, стал предметом обсуждения после истории с журналистом во Владимире. В июле портал "ПроВладимир" рассказал историю журналиста, которого остановил росгвардеец и потребовал его телефон для изучения содержимого. На просьбу представиться он заявил, что не обязан этого делать. Впоследствии в Росгвардии объяснили, что, хотя в законе не прописана обязанность сотрудника ведомства представляться при обращении к гражданам, они рекомендуют делать это во избежание конфликтных ситуаций.
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РосгвардияВладимир ЛукинГосдума РФМВД РФАлександр ХинштейнРоссияОбщество
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