Комитет ГД отклонил проект о ношении жетонов в полиции и Росгвардии

"Дело в деталях: на закон отсутствует отзыв правительства, да и в самом законопроекте в финансово-экономическом обосновании Владимир Петрович (Лукин) пишет, что законопроект потребует дополнительных расходов из федерального бюджета, но отзыва не представляет, расчетов не делает. Поэтому в этом виде, при всем уважении к коллеге Лукину мы не рассмотрим", - заявил он.

Хинштейн напомнил, что есть положение "О федеральной службе войск национальной гвардии", утверждённое указом президента, которым установлено, что порядок ношения военной формы, амуниции, идентификационных жетонов устанавливается и определяется самим ведомством. В этой связи, отмечает депутат, регулировать через федеральный закон это вопрос невозможно.

"Если говорить по сути, то на сегодняшний день уже вышел приказ директора Росгвардии, который определяет и порядок ношения идентификационных номеров и сами их образцы. Мы полагаем, что с учётом принятия в перспективе внесённого нами законопроекта об обязанности сотрудников представляться и при наличии приказа Росгвардии по поводу ношения жетонов, эта тема, проблема (представления сотрудников Росгвардии) закрывается", - добавил он.

В конце ноября глава комитета Думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и его зампред Хинштейн (оба "Единая Россия"), а также депутат от "Справедливой России" Валерий Гартунг внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается обязать сотрудников Росгвардии представляться и предъявлять служебное удостоверение.

Вопрос о том, должны ли сотрудники этого ведомства представляться, стал предметом обсуждения после истории с журналистом во Владимире. В июле портал "ПроВладимир" рассказал историю журналиста, которого остановил росгвардеец и потребовал его телефон для изучения содержимого. На просьбу представиться он заявил, что не обязан этого делать. Впоследствии в Росгвардии объяснили, что, хотя в законе не прописана обязанность сотрудника ведомства представляться при обращении к гражданам, они рекомендуют делать это во избежание конфликтных ситуаций.