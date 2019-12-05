ИРЯиК МГУ провел в КНР курсы повышения квалификации для учителей школ

Дети во время урока в одной из школ Китая

МОСКВА, 5 дек - " Проект "Россия-Китай: главное . Институт русского языка и культуры (ИРЯиК) МГУ подписал договор о сотрудничестве со средней школой второй ступени города Чифэн, в китайском автономном районе Внутренняя Монголия, сообщает "Российская газета",

В этой школе более 600 человек изучают русский язык. Работа со школами Китая - одно из приоритетных направлений деятельности ИРЯиК, так как это позволяет значительно повысить качество подготовки студентов, приезжающих затем на учебу в МГУ.

Подписание договора состоялось в рамках курса повышения квалификации для учителей русского языка Внутренней Монголии. Такой курс - одно из мероприятий проекта МГУ "Учитель Великого шелкового пути", созданного для подготовки квалифицированных специалистов в области русского языка и литературы.

Особенностью нынешнего курса стал семинар для родителей, чьи дети хотят учиться в МГУ.