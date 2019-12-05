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ИРЯиК МГУ провел в КНР курсы повышения квалификации для учителей школ
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РИА Новости

ИРЯиК МГУ провел в КНР курсы повышения квалификации для учителей школ

11:32 05.12.2019
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© Depositphotos / Wang bingzhenДети во время урока в одной из школ Китая
Дети во время урока в одной из школ Китая
© Depositphotos / Wang bingzhen
МОСКВА, 5 дек - Проект "Россия-Китай: главное". Институт русского языка и культуры (ИРЯиК) МГУ подписал договор о сотрудничестве со средней школой второй ступени города Чифэн, в китайском автономном районе Внутренняя Монголия, сообщает "Российская газета",
В этой школе более 600 человек изучают русский язык. Работа со школами Китая - одно из приоритетных направлений деятельности ИРЯиК, так как это позволяет значительно повысить качество подготовки студентов, приезжающих затем на учебу в МГУ.
Подписание договора состоялось в рамках курса повышения квалификации для учителей русского языка Внутренней Монголии. Такой курс - одно из мероприятий проекта МГУ "Учитель Великого шелкового пути", созданного для подготовки квалифицированных специалистов в области русского языка и литературы.
Особенностью нынешнего курса стал семинар для родителей, чьи дети хотят учиться в МГУ.
В последние годы интерес к русскому языку в Китае растет.
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