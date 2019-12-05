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В Ростовской области предложили сделать 31 декабря выходным для женщин
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РИА Новости

В Ростовской области предложили сделать 31 декабря выходным для женщин

11:17 05.12.2019
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковЕлочные украшения на новогодней елке
Елочные украшения на новогодней елке
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Елочные украшения на новогодней елке. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 дек – РИА Новости. Депутат законодательного собрания Ростовской области от фракции ЛДПР Евгений Федяев в четверг направил губернатору Ростовской области обращение с просьбой рассмотреть возможность сделать 31 декабря выходным днем для женщин в регионе, сообщает пресс-служба областного отделения партии.
"Канун нового года сопряжен с крайне большими энергозатратами в связи с подготовкой ко столь важному для русского человека празднику. Особая нагрузка в этот день падает на представительниц прекрасного пола – на хрупкие плечи донских девушек и женщин ложится масса дел, особенно, связанных с подготовкой праздничного стола, созданием праздничного антуража и прочими хлопотами", - говорится в обращении на имя губернатора Василия Голубева.
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По информации депутата, идея перенести один из выходных дней на 31 декабря вызвала одобрение на федеральном уровне, однако в этом году Госдума не успеет сделать этот день выходным для всех россиян, но таким правом обладают главы регионов. Им уже воспользовались в Томской и Кировской областях.
"На основании вышеизложенного, прошу вас рассмотреть возможность утверждения 31 декабря 2019 года выходным днем в Ростовской области для женщин, являющихся служащими государственной, бюджетной и социальной сфер", - отметил Федяев.
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В конце ноября депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предложили сделать 31 декабря выходным днем, сохранив общее количество нерабочих праздничных дней. Кроме того, депутаты Госдумы от ЛДПР направили письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением перенести выходной день на 31 декабря постановлением правительства. Министр труда Максим Топилин объяснил, что невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем, это связано с различными режимами работы и бюджетными расходами, поэтому правительство принимает решение о выходных днях на следующий год примерно в октябре. При этом министр добавил, что сейчас сделать выходным последний день года может каждый работодатель.
Согласно законодательству, 31 декабря можно будет уйти с работы на час раньше, так как после него идет нерабочий праздничный день. Первый рабочий день в следующем году выпадает на четверг, 9 января.
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1 декабря, 03:00Акценты
Рабочий/нерабочий последний день годаЛучшие годы те, когда 31 декабря выпадает на выходной. В противном случае большинство россиян идут на работу с красной лампочкой в голове: что-то недокуплено, недоделано к вечернему празднику и "уж скорее бы домой". Наконец этот день решили обсудить на государственном уровне.
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ЛДПРГосдума РФМаксим ТопилинВасилий ГолубевРостовская областьОбщество
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