Слуцкий назвал задержание на Украине члена ЕР политической местью

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал политической местью задержание на Украине члена севастопольского реготделения "Единой России" Игоря Кучерявого.

Служба безопасности Украины в среду сообщила о задержании Кучерявого в Херсонской области, заявив, что он был задержан на "административной границе с временно оккупированной территории АР Крым как активный сторонник аннексии полуострова". В четверг уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай сообщил, что единоросса отпустили. При этом уполномоченный не знает, отпущен ли Кучерявый под подписку о невыезде или по прекращению преследования.

"Задержание СБУ члена "Единой России" Игоря Кучерявого - политическая месть. Киев продолжает охоту за крымчанами, отказавшимися признать антиконституционный переворот в 2014 году и подчиниться кровавой хунте Порошенко", - написал Слуцкий в Telegram-канале.

Он назвал реальной проблемой тот факт, что за воссоединение Крыма с Россией уголовные дела на Украине возбуждены против 6 тысяч россиян - жителей полуострова.

"Мы будем пристально следить за ситуацией. Со своей стороны готовы оказать все необходимое содействие по парламентской линии для скорейшего освобождения Игоря Кучерявого", - подчеркнул Слуцкий.