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Слуцкий назвал задержание на Украине члена ЕР политической местью
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РИА Новости

Слуцкий назвал задержание на Украине члена ЕР политической местью

11:16 05.12.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал политической местью задержание на Украине члена севастопольского реготделения "Единой России" Игоря Кучерявого.
Служба безопасности Украины в среду сообщила о задержании Кучерявого в Херсонской области, заявив, что он был задержан на "административной границе с временно оккупированной территории АР Крым как активный сторонник аннексии полуострова". В четверг уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай сообщил, что единоросса отпустили. При этом уполномоченный не знает, отпущен ли Кучерявый под подписку о невыезде или по прекращению преследования.

"Задержание СБУ члена "Единой России" Игоря Кучерявого - политическая месть. Киев продолжает охоту за крымчанами, отказавшимися признать антиконституционный переворот в 2014 году и подчиниться кровавой хунте Порошенко", - написал Слуцкий в Telegram-канале.

Он назвал реальной проблемой тот факт, что за воссоединение Крыма с Россией уголовные дела на Украине возбуждены против 6 тысяч россиян - жителей полуострова.
"Мы будем пристально следить за ситуацией. Со своей стороны готовы оказать все необходимое содействие по парламентской линии для скорейшего освобождения Игоря Кучерявого", - подчеркнул Слуцкий.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Партия Единая Россия
Вчера, 10:55
В ЕР назвали задержание на Украине члена реготделения провокацией
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Игорь КучерявыйПавел БуцайЛеонид Слуцкий (Тренер)Служба безопасности УкраиныГосдума РФВладимир ПутинМоскваКрымСевастопольВ мире
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