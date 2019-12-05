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Религия и мировоззрение
2019-12-05T11:14+0300
https://ria.ru/20191205/1561989773.html
Зеленский провел встречу с представителями религиозных общин Украины
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РИА Новости

Зеленский провел встречу с представителями религиозных общин Украины

11:14 05.12.2019
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КИЕВ, 5 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями религиозных общин страны перед саммитом в "нормандском формате", сообщила пресс-служба главы государства.
Во Франции 9 декабря пройдет саммит в "нормандском формате". В нем примут участие лидеры России, Украины, Франции и Германии Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. Такой формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры четырех стран впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.
"Мы - разные, у нас разные конфессии, церкви, мечети, синагоги и тому подобное. И это нормально, потому что у нас большая, очень красивая, иногда с трудом, но наша любимая страна. Верю в вас", - цитирует Зеленского пресс-служба.
Президент Украины Владимир Зеленский
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Глава государства подчеркнул, что ему важно услышать советы. "Тогда буду чувствовать, что все мы вместе", - сказал он.
Представители церквей и религиозных организаций отметили, что молятся за мир на Украине, и пожелали президенту сил, терпения и божьего благословения на переговорах лидеров стран-участниц "нормандского формата".
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Религия и мировоззрениеВладимир ЗеленскийУкраинарелигия
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