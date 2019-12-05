Аксаков призвал еще больше индивидуализировать тарифы ОСАГО

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Индивидуализация тарифов по Индивидуализация тарифов по ОСАГО доказала свою эффективность надо и дальше двигаться в этом направлении, заявил на парламентских слушаниях в Госдуме председатель думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков

Перед этим он напомнил, что в январе и апреле вступили в силу изменения, допускавшие расширение тарифного коридора по ОСАГО на 20% вверх и вниз от базовой ставки. Кроме того, более вариативным стал коэффициент, учитывающий возраст и стаж водителей, а подход к определению коэффициента бонус-малус стал гибче и эффективнее, считает депутат.

"При принятии этого указания звучало много критики, стенаний по поводу того, что тарифы на ОСАГО обязательно возрастут, причем существенно, запугивали автолюбителей. В результате, на данный момент можно говорить о том, что тариф после принятия этого указания в течение этого года снизился на 5,3%", - заметил Аксаков. При этом, по его словам, количество договоров ОСАГО увеличилось на 1,5 п.п. с 32,8% до 33,3%, а сбор за полисы ОСАГО уменьшился на 4%.

"То есть решение об индивидуализации тарифов доказало свою эффективность и пользу для наших граждан, которые пользуются полисами ОСАГО. Поэтому, очевидно, нам надо двигаться дальше в этом направлении, и соответствующий законопроект на рассмотрение в Госдуму внесен", - заявил Аксаков. По его словам, "он, в том числе, учитывает разницу в формах", то есть, как используется автомобиль. "Если физлица используют автомобиль в своих личных целях, бытовых целях, как правило, ДТП намного меньше, чем если они используются, эти автомобили, в предпринимательских целях", - заметил глава думского комитета. Использование автомобилей юрлиц "происходит более интенсивно и, соответственно, ДТП также намного больше", добавил он.

"В связи с этим, очевидно, что тариф для такого вида форм должен быть, … по крайней мере, выше. Ну и при определении тарифов, с нашей точки зрения должна учитываться не только аварийность, в которую попадают водители, но и агрессивность вождения, которая выражается в нарушениях правил дорожного движения", - сказал Аксаков.