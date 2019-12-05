Байден не станет давать показания по делу об импичменте Трампу

Если палата представителей объявит президенту импичмент, сенат должен провести судебный процесс над главой государства. Чтобы отстранить Трампа от должности, нужно, чтобы две трети сенаторов признали его виновным в преступлении. Республиканцы контролируют большинство в сенате, и никто из них пока не высказался в поддержку импичмента.

"Нет, я не позволю им отвлечься от главного. Это президент совершил преступления, которые влекут за собой импичмент, и я не позволю ему отвлечь внимание от этого", - заявил Байден, в ответ на вопрос, явится ли он добровольно на слушания сената по импичменту.

Ранее представитель Белого дома Хоган Гидли заявил, что Трамп приветствует возможное рассмотрение импичмента в сенате, где республиканцы контролируют большинство, и ждет в качестве свидетелей экс-вице-президента Байдена и его сына Хантера, а также автора жалобы, положившей начало этой ситуации.