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Байден не станет давать показания по делу об импичменте Трампу
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РИА Новости

Байден не станет давать показания по делу об импичменте Трампу

11:10 05.12.2019
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© AP Photo / Matt RourkeДжо Байден
Джо Байден
© AP Photo / Matt Rourke
Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что не станет добровольно давать показания, если будет организован судебный процесс в сенате в рамках дела по импичменту президенту США Дональду Трампу, сообщает телеканал Fox News.
Если палата представителей объявит президенту импичмент, сенат должен провести судебный процесс над главой государства. Чтобы отстранить Трампа от должности, нужно, чтобы две трети сенаторов признали его виновным в преступлении. Республиканцы контролируют большинство в сенате, и никто из них пока не высказался в поддержку импичмента.
"Нет, я не позволю им отвлечься от главного. Это президент совершил преступления, которые влекут за собой импичмент, и я не позволю ему отвлечь внимание от этого", - заявил Байден, в ответ на вопрос, явится ли он добровольно на слушания сената по импичменту.
Ранее представитель Белого дома Хоган Гидли заявил, что Трамп приветствует возможное рассмотрение импичмента в сенате, где республиканцы контролируют большинство, и ждет в качестве свидетелей экс-вице-президента Байдена и его сына Хантера, а также автора жалобы, положившей начало этой ситуации.
Демократы начали процесс импичмента против Трампа, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен на предоставление помощи провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. Трамп заявляет, что требовал от властей Украины лишь борьбы с коррупцией.
Здание Белого в Вашингтоне. 30 июля 2019
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Белый дом прокомментировал слушания по импичменту в судебном комитете
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