Зеленский поручил помочь пострадавшим из-за пожара в одесском колледже

КИЕВ, 5 дек - РИА Новости. Президент Украины Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил властям Одессы сделать все для помощи пострадавшим из-за пожара в колледже и быстрее выяснить все обстоятельства трагедии.

В среду в Одесском колледже экономики начался пожар . По данным полиции, один человек погиб, 29 пострадали. Местонахождение более чем 10 человек неизвестно.

"Поручаю председателю Одесской областной государственной администрации и всем местным властям сделать все для помощи пострадавшим и их семьям и быстрее выяснить все обстоятельства, которые привели к этой трагедии. Но нам нужно не искать крайних, а больше не допускать такого ужаса в одном городе", - написал Зеленский в Telegram.

Президент выразил соболезнования родителям студентки Ксении Бабенко, которая погибла в результате пожара. "Мы не оставим вас наедине с вашим горем", - написал он.

Также президент пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и отметил "героическую борьбу" пожарных, а также выразил надежду, что 14 пропавших без вести найдутся здоровыми и невредимыми.