Зеленский поручил помочь пострадавшим из-за пожара в одесском колледже

КИЕВ, 5 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил властям Одессы сделать все для помощи пострадавшим из-за пожара в колледже и быстрее выяснить все обстоятельства трагедии.
В среду в Одесском колледже экономики начался пожар. По данным полиции, один человек погиб, 29 пострадали. Местонахождение более чем 10 человек неизвестно.
"Поручаю председателю Одесской областной государственной администрации и всем местным властям сделать все для помощи пострадавшим и их семьям и быстрее выяснить все обстоятельства, которые привели к этой трагедии. Но нам нужно не искать крайних, а больше не допускать такого ужаса в одном городе", - написал Зеленский в Telegram.
Президент выразил соболезнования родителям студентки Ксении Бабенко, которая погибла в результате пожара. "Мы не оставим вас наедине с вашим горем", - написал он.
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Также президент пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и отметил "героическую борьбу" пожарных, а также выразил надежду, что 14 пропавших без вести найдутся здоровыми и невредимыми.
Кроме того, Зеленский призвал журналистов оперировать только корректными цифрами. "Итак, по состоянию на 6.00 (7.00 мск – ред.) в Одессе одна погибшая студентка, 14 пропавших без вести (среди них - пять студентов), 27 человек в больницах", - написал президент.