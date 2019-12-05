Роскомнадзор потребовал удалить "пиратские" копии фильма "Текст"

"На основании определений судов направлены уведомления владельцам интернет-ресурсов с требованием ограничить доступ к нелегальным копиям отечественного фильма "Текст", премьера которого состоялась в октябре 2019 года. Меры принимаются в отношении 105 страниц сайтов. В случае несоблюдения требований, указанных в уведомлении, доступ к ним будет ограничен операторами связи на всей территории России", - указано в пресс-релизе.

Нормы и требования о защите прав на интеллектуальную собственность, как отметили в пресс-службе, дают возможность правообладателю во внесудебном порядке обратиться к администрации сайта-нарушителя с требованием прекратить нарушение авторских и смежных прав. В случае непринятия мер правообладатель вправе подать в Мосгорсуд заявление о принятии предварительных обеспечительных мер, то есть об ограничении доступа к "пиратскому" интернет-ресурсу.