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2019-12-05T11:05+0300
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Роскомнадзор потребовал удалить "пиратские" копии фильма "Текст"
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РИА Новости

Роскомнадзор потребовал удалить "пиратские" копии фильма "Текст"

11:05 05.12.2019
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© Централ ПартнершипИван Янковский и Кристина Асмус в фильме "Текст"
Иван Янковский и Кристина Асмус в фильме Текст
© Централ Партнершип
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Роскомнадзор направил требования об удалении "пиратских" копий фильма "Текст", сообщила пресс-служба ведомства.
"На основании определений судов направлены уведомления владельцам интернет-ресурсов с требованием ограничить доступ к нелегальным копиям отечественного фильма "Текст", премьера которого состоялась в октябре 2019 года. Меры принимаются в отношении 105 страниц сайтов. В случае несоблюдения требований, указанных в уведомлении, доступ к ним будет ограничен операторами связи на всей территории России", - указано в пресс-релизе.
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Нормы и требования о защите прав на интеллектуальную собственность, как отметили в пресс-службе, дают возможность правообладателю во внесудебном порядке обратиться к администрации сайта-нарушителя с требованием прекратить нарушение авторских и смежных прав. В случае непринятия мер правообладатель вправе подать в Мосгорсуд заявление о принятии предварительных обеспечительных мер, то есть об ограничении доступа к "пиратскому" интернет-ресурсу.
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КультураРоскомнадзорОбщество
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