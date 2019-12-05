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Прокуратура начала проверку по обращению главврача медцентра ДВФУ
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РИА Новости

Прокуратура начала проверку по обращению главврача медцентра ДВФУ

11:00 05.12.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЗдание Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке
Здание Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Здание Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 дек - РИА Новости. Прокуратура Владивостока начала проверку по заявлению бывшего главврача медцентра ДВФУ Олега Пака, уволенного из-за судимости, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора Приморского края по взаимодействию со СМИ Виолетта Дорожкина.
Ранее в ДВФУ сообщили, что трудовой договор с главврачом был прекращен 29 ноября "в связи с выявленными ограничениями на занятие трудовой деятельностью, установленными Трудовым кодексом". Пак с этим решением не согласился и обратился в прокуратуру. Глава Приморья Олег Кожемяко заявил, что администрация края будет ходатайствовать перед вузом за восстановление Пака в должности. В четверг ДВФУ обнародовал причину увольнения врача: по данным вуза, он был осужден в 2010 году за избиение супруги по статьям УК "Оскорбление" и "Побои", о чем не сообщил при трудоустройстве.
"Прокуратура Владивостока начала проверку (по обращению Пака - ред.). В силу закона наша обязательная категория гражданских дел - о восстановлении на работе. В суде находится исковое заявление (Пака) о восстановлении на работе. В заседании, назначенном на 17 декабря, будет участвовать представитель прокуратуры", - отметила Дорожкина.
Пак возглавлял медицинское учреждение с момента его открытия в сентябре 2013 года. Он - кандидат медицинских наук, врач высшей категории, член Ассоциации нейрохирургов России, главный детский нейрохирург краевого департамента здравоохранения, действительный член Международной ассоциации детских нейрохирургов, член президиума всероссийской общественной организации "Общество по детской нейрохирургии".
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Олег ПакДальневосточный федеральный университетОлег КожемякоВладивостокРоссияПриморский крайПроисшествия
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