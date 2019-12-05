СК завел дело после гибели двух человек на нефтестанции в Татарстане

По информации регионального ГУМЧС, в 10.28 среды поступило сообщение о пожаре на нефтеперекачивающей станции "Калейкино" в Альметьевском районе Татарстана. Было установлено, что во время проведения плановых работ по очистке неэксплуатируемого резервуара объемом 20 тысяч кубометров рабочими подрядной организации произошло возгорание. В 12.03 было ликвидировано открытое горение на площади 45 квадратных метров, в 13.24 ликвидировано открытое горение внутри резервуара.