СК завел дело после гибели двух человек на нефтестанции в Татарстане

КАЗАНЬ, 5 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности после гибели двух рабочих во время пожара на нефтеперекачивающей станции "Калейкино" АО "Транснефть-Прикамье" в Татарстане, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя регионального следственного управления СК РФ Андрей Шептицкий.
По информации регионального ГУМЧС, в 10.28 среды поступило сообщение о пожаре на нефтеперекачивающей станции "Калейкино" в Альметьевском районе Татарстана. Было установлено, что во время проведения плановых работ по очистке неэксплуатируемого резервуара объемом 20 тысяч кубометров рабочими подрядной организации произошло возгорание. В 12.03 было ликвидировано открытое горение на площади 45 квадратных метров, в 13.24 ликвидировано открытое горение внутри резервуара.
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Позднее спасатели профессионального аварийно-спасательного формирования "РегионСпас" обнаружили на месте пожара внутри резервуара тела двух погибших работников подрядной организации.
"Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - сказал Шептицкий.