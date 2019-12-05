В ЕР назвали задержание на Украине члена реготделения провокацией

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. В "Единой России" назвали провокацией задержание на Украине члена севастопольского реготделения партии Игоря Кучерявого.
Служба безопасности Украины в среду сообщила о задержании Кучерявого в Херсонской области, заявив, что он был задержан на "административной границе с временно оккупированной территории АР Крым как активный сторонник аннексии полуострова". В четверг уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай сообщил, что единоросса отпустили. При этом уполномоченный не знает, отпущен ли Кучерявый под подписку о невыезде или по прекращению преследования.
"Это задержание - очередная провокация украинских силовиков, подобное уже неоднократно имело место", - сказали РИА Новости в "Единой России".
Ранее сообщалось об открытии уголовного дела по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины Уголовного кодекса страны, решался вопрос о предоставлении Кучерявого статуса подозреваемого. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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