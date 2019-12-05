В Приамурье откроется современная бактериологическая лаборатория

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. В городе Сковородино Амурской области готовится к открытию первая современная бактериологическая лаборатория ‒ единственная в северных районах региона. Теперь местные жители смогут обследоваться и сдавать анализы недалеко от дома, а раньше для этого им приходилось ехать в Благовещенск, сообщается на портале правительства Амурской области.
Более 2,5 миллиона рублей на создание лаборатории выделил Фонд социального страхования из нормированного страхового запаса. На них закупили около полусотни единиц оборудования, например, два ламинарных бокса, которых больше нет в других медицинских учреждениях области.
Ремонт и закупка оборудования в лаборатории полностью завершены, сейчас лаборатория проходит лицензирование.