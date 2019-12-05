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Путин отметил особое отношение россиян к книгам
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РИА Новости

Путин отметил особое отношение россиян к книгам

10:51 05.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветствие делегатам и гостям X съезда Российского книжного союза, в котором отметил особое отношение россиян к книгам, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"В нашей стране отношение к книгам всегда было особым, бережным и уважительным. Ведь хорошая книга с детства служит важнейшим источником просвещения, учит добру, воспитывает в человеке лучшие качества, высокие нравственные ориентиры", - говорится в телеграмме.
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Президент отметил, что на протяжении многих лет Российский книжный союз проводит большую работу, направленную на популяризацию чтения, реализует востребованные образовательные, творческие, информационные проекты. Кроме того, Союз плодотворно взаимодействует с органами власти и предпринимательским сообществом по широкому кругу вопросов, связанных с развитием издательского рынка и библиотечного дела.
"Уверен, что нынешний съезд пройдёт успешно, запомнится участникам насыщенной повесткой и содержательными дискуссиями", - добавляется в телеграмме.
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