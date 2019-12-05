Путин отметил особое отношение россиян к книгам

"В нашей стране отношение к книгам всегда было особым, бережным и уважительным. Ведь хорошая книга с детства служит важнейшим источником просвещения, учит добру, воспитывает в человеке лучшие качества, высокие нравственные ориентиры", - говорится в телеграмме.

Президент отметил, что на протяжении многих лет Российский книжный союз проводит большую работу, направленную на популяризацию чтения, реализует востребованные образовательные, творческие, информационные проекты. Кроме того, Союз плодотворно взаимодействует с органами власти и предпринимательским сообществом по широкому кругу вопросов, связанных с развитием издательского рынка и библиотечного дела.