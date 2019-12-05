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СБУ отпустила задержанного члена партии "Единая Россия"
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РИА Новости

СБУ отпустила задержанного члена партии "Единая Россия"

10:49 05.12.2019 (обновлено: 13:01 05.12.2019)
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© РИА Новости / СтрингерТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
СЕВАСТОПОЛЬ, 5 дек — РИА Новости. Задержанный в Херсонской области член севастопольского отделения партии "Единая Россия" Игорь Кучерявый вышел на свободу, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай.
"Мне его родственники в Севастополе сообщили, что его вчера отпустили", — сказал он, уточнив, что не знает, идет ли речь о подписке о невыезде или Кучерявого освободили по прекращению преследования.
О задержании единоросса стало известно накануне вечером. Как заявили в СБУ, Кучерявый известен им как "активный сторонник аннексии Крыма". Против него завели уголовное дело о посягательстве на территориальную целостность Украины. Эта статья предусматривает до пяти лет лишения свободы.
В "Единой России" задержание Кучерявого назвали провокацией. О том же заявил и руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов. По его мнению, этот инцидент только усложнит российско-украинские отношения.
Молохов подчеркнул, что Кучерявый поступил безответственно, въезжая на Украину, и посоветовал людям, которые "занимают какие-то должности и активно себя проявили", сто раз подумать, прежде чем отправляться туда.
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Обсудить 37
Игорь КучерявыйПавел БуцайЕдиная РоссияВладимир ПутинКрымСевастопольРоссияУкраинаОбщество
Популярные комментарии
А что член ЕР Кучерявый делал на территории вражеского государства, куда россиянину мужского пола в принципе попасть весьма проблематично? Украинский паспорт в наличии?
5 декабря, 10:57
Svinka Ontherun
12960003
А не ведет ли господин Кучерявый двойной игры?
5 декабря, 11:23
Д Денис Хорошев
7243001
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