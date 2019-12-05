СБУ отпустила задержанного члена партии "Единая Россия"

"Мне его родственники в Севастополе сообщили, что его вчера отпустили", — сказал он, уточнив, что не знает, идет ли речь о подписке о невыезде или Кучерявого освободили по прекращению преследования.

О задержании единоросса стало известно накануне вечером. Как заявили в СБУ, Кучерявый известен им как "активный сторонник аннексии Крыма". Против него завели уголовное дело о посягательстве на территориальную целостность Украины. Эта статья предусматривает до пяти лет лишения свободы.

В "Единой России" задержание Кучерявого назвали провокацией. О том же заявил и руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов. По его мнению, этот инцидент только усложнит российско-украинские отношения.