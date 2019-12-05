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Путин вернул россиянам государство, отнятое в 90-х, заявил Виктор Бут
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РИА Новости

Путин вернул россиянам государство, отнятое в 90-х, заявил Виктор Бут

10:49 05.12.2019 (обновлено: 11:03 05.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МЭРИОН (Иллинойс, США), 5 дек – РИА Новости. Владимир Путин вернул россиянам государство, которое у них отняли в 1990-е годы, заявил РИА Новости отбывающий 25-летний срок заключения в американской тюрьме российский бизнесмен Виктор Бут.
Корреспондент агентства, много лет поддерживающий дружеские отношения с россиянином, посетил его в федеральной тюрьме Мэрион в американском штате Иллинойс.
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"Можно принимать или не принимать какие-то решения путинской эпохи, но этого у нее не отнимешь, и это не отнять даже самым квалифицированным фальсификаторам истории: Путин вернул нам государство, вернул нам хребет, который был заживо выдернут из наших спин в начале и середине девяностых", - заявил Бут.
"Я был государственником в советское время: советское время дало нам веру в справедливость, не зависящую от толщины кошелька, оно давало людям гарантированную возможность больше думать о том, как реализовать себя в этой жизни, чем о том, что будет завтра есть твоя семья, и в этом был один из главных плюсов советской системы", - сказал Бут, добавив, что с распространением коррупции в постперестроечные годы, с появлением "откатов", "коробок из-под факсов" и "распилов", он перенес свой едва начавшийся бизнес за границу, "где было хоть какое-то государство и работали законы".
"Тогда все стухло, и не захотелось уже в этом участвовать", - сказал он.
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"Сегодня я снова государственник, потому что вернулось государство. Было время, его не было, и надо было как-то жить без него. Мы все, россияне, вообще славяне – по сути, общинники, и потому государственники, нам другой способ жизни не подходит", - сказал Бут.
Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США, военнослужащих США, с целью материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет "земля-воздух".
Россиянин отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, - 25 лет тюремного заключения.
Читайте полный текст интервью Виктора Бута >>
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Виктор БутВладимир ПутинРоссияПолитика
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