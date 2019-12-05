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Полиция задержала бывшего фигуранта дела о беспорядках в Москве
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РИА Новости

Полиция задержала бывшего фигуранта дела о беспорядках в Москве

10:46 05.12.2019 (обновлено: 17:47 05.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Полиция задержала бывшего фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Даниила Конона, ранее в отношении него был составлен административный протокол, сообщил РИА Новости адвокат молодого человека Григорий Червонный.

"Полиция задержала Конона возле метро. Он направлялся в ОВД по повестке", — рассказал адвокат.

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Он не уточнил, по какой причине Конон был задержан.
В начале сентября после проверки в СК пришли к выводу, что в действиях Конона и некоторых других фигурантов дела о массовых беспорядках отсутствует состав преступления. Его уголовное преследование было прекращено, однако следствие усмотрело в его действиях признаки административного правонарушения по статье 20.2 КоАП России ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования").
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Следственный комитет РФМоскваРоссияПроисшествия
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