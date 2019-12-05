Бут рассказал об антироссийской пропаганде в американской тюрьме

МЭРИОН (Иллинойс, США), 5 дек – РИА Новости. Заключенные и сотрудники тюрьмы Мэрион устали от антироссийской пропаганды центральных телеканалов Заключенные и сотрудники тюрьмы Мэрион устали от антироссийской пропаганды центральных телеканалов США и попытки импичмента президента Трампа на основании "русского следа", сообщил РИА Новости отбывающий 25-летний срок заключения в американской тюрьме российский бизнесмен Виктор Бут

Корреспондент агентства, много лет поддерживающий дружеские отношения с россиянином, посетил его в федеральной тюрьме Мэрион в американском штате Иллинойс.

"Заключенные, да и сотрудники тюрьмы, когда смотрят это все по телевизору, только мычат и руками разводят – слов уже давно нет никаких. Здесь, в тюрьме, почти никто уже давно не воспринимает эту клоунаду всерьез. Мне говорят – не думай об этом, это не настоящая Америка. Это просто игры той части политиков, которые "повернуты" на свержении Трампа", - рассказал Бут.

"Я понимаю их желание отгородиться от всего этого, как "неамериканского", но ведь я вижу, как в нынешней Америке, в которой до 90% уголовных дел заканчивается сделкой со следствием в обмен на меньшие сроки, стало привычным "сдавать" друг друга и "стучать" друг на друга во время таких "сделок с правосудием", - сказал россиянин.

Чтобы это понять, достаточно посмотреть на то, как в последние годы люди из окружения Трампа "сдают" его при каждой возможности, в том числе и на предварительном расследовании по импичменту, сказал Бут.

"После недели слушаний по импичменту Трампа трудно очиститься от этой липучей гадкой смеси: ненависти ко всему русскому и даже большей ненависти к Трампу", - подытожил он.

Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США, военнослужащих США, с целью материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет "земля-воздух".