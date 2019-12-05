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Бут рассказал об антироссийской пропаганде в американской тюрьме
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РИА Новости

Бут рассказал об антироссийской пропаганде в американской тюрьме

10:45 05.12.2019 (обновлено: 11:03 05.12.2019)
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© AP Photo / Apichart WeerawongРоссийский предприниматель Виктор Бут
Российский предприниматель Виктор Бут
© AP Photo / Apichart Weerawong
Российский предприниматель Виктор Бут. Архивное фото
МЭРИОН (Иллинойс, США), 5 дек – РИА Новости. Заключенные и сотрудники тюрьмы Мэрион устали от антироссийской пропаганды центральных телеканалов США и попытки импичмента президента Трампа на основании "русского следа", сообщил РИА Новости отбывающий 25-летний срок заключения в американской тюрьме российский бизнесмен Виктор Бут.
Корреспондент агентства, много лет поддерживающий дружеские отношения с россиянином, посетил его в федеральной тюрьме Мэрион в американском штате Иллинойс.
"Заключенные, да и сотрудники тюрьмы, когда смотрят это все по телевизору, только мычат и руками разводят – слов уже давно нет никаких. Здесь, в тюрьме, почти никто уже давно не воспринимает эту клоунаду всерьез. Мне говорят – не думай об этом, это не настоящая Америка. Это просто игры той части политиков, которые "повернуты" на свержении Трампа", - рассказал Бут.
"Я понимаю их желание отгородиться от всего этого, как "неамериканского", но ведь я вижу, как в нынешней Америке, в которой до 90% уголовных дел заканчивается сделкой со следствием в обмен на меньшие сроки, стало привычным "сдавать" друг друга и "стучать" друг на друга во время таких "сделок с правосудием", - сказал россиянин.
Чтобы это понять, достаточно посмотреть на то, как в последние годы люди из окружения Трампа "сдают" его при каждой возможности, в том числе и на предварительном расследовании по импичменту, сказал Бут.
"После недели слушаний по импичменту Трампа трудно очиститься от этой липучей гадкой смеси: ненависти ко всему русскому и даже большей ненависти к Трампу", - подытожил он.
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Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США, военнослужащих США, с целью материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет "земля-воздух".
Россиянин отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, - 25 лет тюремного заключения.
Читайте полный текст интервью Виктора Бута >>
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