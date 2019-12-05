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В Чечне заказали медали имени Ахмата Кадырова с драгоценными камнями
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РИА Новости

В Чечне заказали медали имени Ахмата Кадырова с драгоценными камнями

10:39 05.12.2019
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© РИА Новости / Саид Гуциев / Перейти в фотобанкПамятник Ахмату Кадырову и мечеть имени Ахмата-Хаджи Кадырова
Памятник Ахмату Кадырову и мечеть имени Ахмата-Хаджи Кадырова
© РИА Новости / Саид Гуциев
Перейти в фотобанк
Памятник Ахмату Кадырову и мечеть имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Власти Чечни потратят 4,6 миллиона рублей на закупку 20 орденов и медалей имени первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова, которые будут сделаны из золота и украшены драгоценными камнями, сообщается на портале госзакупок.
Как следует из материала на сайте госзакупок, 10 орденов и 10 медалей должны быть изготовлены из золота 750-й пробы весом не менее 58 граммов, на общую сумму 4,6 миллиона рублей. Заказ разместил ГКУ "Центр по обеспечению деятельности администрации главы и правительства Чеченской республики".
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"Медаль "Памяти Ахмат-Хаджи Кадырова, первого президента Чеченской республики" должна состоять из основы, колодки, украшенной драгоценными камнями, в виде флага Чеченской республики. Основа медали должна быть из золота 750-й пробы, обрамлена черной холодной эмалью, имеет форму круга диаметром 33 мм, при толщине 3 мм и весом не менее 58 граммов. На лицевой стороне медали изображен портрет Ахмат-Хаджи Кадырова на фоне мечети "Сердце Чечни", под портретом надпись "Ахмат-Хаджи Кадыров" и памятные даты 1951-2004, по кругу национальный орнамент под заливку холодной эмалью… Лицевая (передняя) часть колодки инкрустирована драгоценными камнями: изумруды - 54 шт.; бриллианты - 18 шт.; рубины - 36 шт. Высота пластины - 18 мм, ширина - 23 мм", - говорится в описании.
Орден Кадырова, согласно требованиям, так же должен быть из золота 750-й пробы и иметь форму круга диаметром не менее 33 мм и весом не менее 58 граммов.
"На лицевой стороне должен быть изображен портрет первого президента Чеченской республики А. Кадырова. На оборотной стороне в верхней части ордена по кругу надпись рельефными буквами "Сын своего народа" и посередине ордена надпись в две строки: "Он ушел" "непобежденным". Внизу - порядковый номер ордена и рельефная выпуклая пятиконечная звезда… Лицевая часть колодки выпуклая, инкрустирована драгоценными камнями", - описывает заказчик.
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Орден имени Ахмата-Хаджи Кадырова – высшая награда Чечни, учрежденная после гибели первого президента республики в 2004 году. Он вручается за выдающиеся заслуги перед Чеченской республикой.
Ахмат-Хаджи Кадыров – первый президент Чеченской республики, погиб 9 мая 2004 года в результате теракта на стадионе "Динамо" в Грозном.
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Ахмат Кадыров (политик)ГрозныйЧечняОбщество
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