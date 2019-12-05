Ленобласть потратит в 2020 году 1,4 млрд рублей на благоустройство

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек - РИА Новости . В рамках реализации национального проекта по формированию комфортной городской среды власти Ленинградской области потратят в 2020 году 1,4 миллиарда рублей на благоустройство общественных и дворовых территорий, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

Он уточнил, что региональный проект "Формирование комфортной городской среды" является частью национального проекта "Жилье и городская среда". В рамках его реализации запланировано благоустройство 534 общественных пространств в период 2019-2024 годы.

"Объем финансирования и количество участвующих муниципальных образований с каждым годом растут. Так, в 2017 году на реализацию проекта по благоустройству в 23 муниципалитетах было предусмотрено чуть более одного миллиарда рублей. В 2019 году благоустроили территории уже в 83 муниципальных образованиях, а сумма финансирования составила 1,32 миллиарда рублей", - отметили в пресс-службе.