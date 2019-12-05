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Ленинградская область
Ленинградская область
2019-12-05T10:25+0300
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Ленобласть потратит в 2020 году 1,4 млрд рублей на благоустройство
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РИА Новости

Ленобласть потратит в 2020 году 1,4 млрд рублей на благоустройство

10:25 05.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек - РИА Новости. В рамках реализации национального проекта по формированию комфортной городской среды власти Ленинградской области потратят в 2020 году 1,4 миллиарда рублей на благоустройство общественных и дворовых территорий, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
"В рамках проекта планируется оборудовать спортивные и детские площадки, провести мероприятия по озеленению, установить опоры освещения, организовать парковки, отремонтировать дворовые проезды, а также благоустроить пешеходные дорожки", - рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что региональный проект "Формирование комфортной городской среды" является частью национального проекта "Жилье и городская среда". В рамках его реализации запланировано благоустройство 534 общественных пространств в период 2019-2024 годы.
"Объем финансирования и количество участвующих муниципальных образований с каждым годом растут. Так, в 2017 году на реализацию проекта по благоустройству в 23 муниципалитетах было предусмотрено чуть более одного миллиарда рублей. В 2019 году благоустроили территории уже в 83 муниципальных образованиях, а сумма финансирования составила 1,32 миллиарда рублей", - отметили в пресс-службе.
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