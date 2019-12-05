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В США заключенные делают детали для ракет "Томагавк", заявил Бут
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РИА Новости

В США заключенные делают детали для ракет "Томагавк", заявил Бут

10:25 05.12.2019 (обновлено: 11:03 05.12.2019)
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CC0 / U.S. Navy photo by Intelligence Specialist 1st Class Kenneth Moll / Запуск крылатой ракеты "Томагавк" с американского военного корабля USS Cape St. George
Запуск крылатой ракеты Томагавк с американского военного корабля USS Cape St. George
CC0 / U.S. Navy photo by Intelligence Specialist 1st Class Kenneth Moll /
Запуск крылатой ракеты "Томагавк" с американского военного корабля USS Cape St. George. Архивное фото
МЭРИОН (Иллинойс, США), 5 дек – РИА Новости. Заключенные американских тюрем производят изделия по оборонным заказам, в том числе комплектующие для высокоточных дозвуковых крылатых ракет "Томагавк", сообщил РИА Новости отбывающий 25-летний срок заключения в американской тюрьме российский бизнесмен Виктор Бут.
Корреспондент агентства, много лет поддерживающий дружеские отношения с россиянином, посетил его в федеральной тюрьме Мэрион в американском штате Иллинойс.
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"Чтобы занять себя чем-то, в тюрьме можно работать. Большинство работающих заключенных в Мэрионе заняты в производстве комплектующих для ракет "Томагавк", здесь расположены несколько цехов завода, производящего эти ракеты. Потому, наверно, они и летают через раз", - со смехом сказал Бут.
"Иногда бывает совсем смешно: человек сидит тут лет пять-семь, работает в одном из цехов, добивается высокого уровня в своей специализации, а потом выходит на свободу по окончании срока. Найти работу в здешней округе нелегко, тут одни заповедники и две федеральные тюрьмы, других работодателей почти нет. Но есть же основной завод комплектующих для ракет – привычная работа, в которой он уже ас. Он идет на завод, а там ему говорят – извините, принять вас не можем, у вас же судимость!" - рассказал россиянин.
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Смеяться после слова "Томагавк". США могут отказаться от "умных" ракетАмериканцы вдруг прозрели: "Томагавк" у них уже не тот. Точнее, тот самый. Но уже старенький. Правда, в Сирии с этими ракетами расправились, по сути, их же "ровесники". Системы, сделанные еще в СССР. Но не сознаваться же Пентагону в этом.
Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США, военнослужащих США, с целью материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет "земля-воздух".
Россиянин отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, - 25 лет тюремного заключения.
Читайте полный текст интервью Виктора Бута >>
Запуск крылатой ракеты Томагавк с американского военного корабля USS Cape St. George
31 октября, 08:00
Ловушка для "Томагавков". Почему России больше не страшны ракеты НАТО
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Виктор БутНью-Йорк (город)СШАТаиландВ мире
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