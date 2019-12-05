В США заключенные делают детали для ракет "Томагавк", заявил Бут

МЭРИОН (Иллинойс, США), 5 дек – РИА Новости. Заключенные американских тюрем производят изделия по оборонным заказам, в том числе комплектующие для высокоточных дозвуковых крылатых ракет "Томагавк", сообщил РИА Новости отбывающий 25-летний срок заключения в американской тюрьме российский бизнесмен Заключенные американских тюрем производят изделия по оборонным заказам, в том числе комплектующие для высокоточных дозвуковых крылатых ракет "Томагавк", сообщил РИА Новости отбывающий 25-летний срок заключения в американской тюрьме российский бизнесмен Виктор Бут

Корреспондент агентства, много лет поддерживающий дружеские отношения с россиянином, посетил его в федеральной тюрьме Мэрион в американском штате Иллинойс.

"Чтобы занять себя чем-то, в тюрьме можно работать. Большинство работающих заключенных в Мэрионе заняты в производстве комплектующих для ракет "Томагавк", здесь расположены несколько цехов завода, производящего эти ракеты. Потому, наверно, они и летают через раз", - со смехом сказал Бут.

"Иногда бывает совсем смешно: человек сидит тут лет пять-семь, работает в одном из цехов, добивается высокого уровня в своей специализации, а потом выходит на свободу по окончании срока. Найти работу в здешней округе нелегко, тут одни заповедники и две федеральные тюрьмы, других работодателей почти нет. Но есть же основной завод комплектующих для ракет – привычная работа, в которой он уже ас. Он идет на завод, а там ему говорят – извините, принять вас не можем, у вас же судимость!" - рассказал россиянин.

Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США, военнослужащих США, с целью материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет "земля-воздух".