В США заключенные делают детали для ракет "Томагавк", заявил Бут

МЭРИОН (Иллинойс, США), 5 дек – РИА Новости. Заключенные американских тюрем производят изделия по оборонным заказам, в том числе комплектующие для высокоточных дозвуковых крылатых ракет "Томагавк", сообщил РИА Новости отбывающий 25-летний срок заключения в американской тюрьме российский бизнесмен Виктор Бут.
Корреспондент агентства, много лет поддерживающий дружеские отношения с россиянином, посетил его в федеральной тюрьме Мэрион в американском штате Иллинойс.
"Чтобы занять себя чем-то, в тюрьме можно работать. Большинство работающих заключенных в Мэрионе заняты в производстве комплектующих для ракет "Томагавк", здесь расположены несколько цехов завода, производящего эти ракеты. Потому, наверно, они и летают через раз", - со смехом сказал Бут.
"Иногда бывает совсем смешно: человек сидит тут лет пять-семь, работает в одном из цехов, добивается высокого уровня в своей специализации, а потом выходит на свободу по окончании срока. Найти работу в здешней округе нелегко, тут одни заповедники и две федеральные тюрьмы, других работодателей почти нет. Но есть же основной завод комплектующих для ракет – привычная работа, в которой он уже ас. Он идет на завод, а там ему говорят – извините, принять вас не можем, у вас же судимость!" - рассказал россиянин.
24 мая 2018, 18:02АкцентыСмеяться после слова "Томагавк". США могут отказаться от "умных" ракетАмериканцы вдруг прозрели: "Томагавк" у них уже не тот. Точнее, тот самый. Но уже старенький. Правда, в Сирии с этими ракетами расправились, по сути, их же "ровесники". Системы, сделанные еще в СССР. Но не сознаваться же Пентагону в этом.
Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США, военнослужащих США, с целью материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет "земля-воздух".
Россиянин отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, - 25 лет тюремного заключения.