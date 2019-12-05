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Ленинградская область
Ленинградская область
2019-12-05T10:23+0300
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Власти Ленобласти отменили возрастной ценз для врачей
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РИА Новости

Власти Ленобласти отменили возрастной ценз для врачей

10:23 05.12.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкВрач в кабинете во время осмотра пациента. Архивное фото
Врач в кабинете во время осмотра пациента. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек - РИА Новости. Власти Ленинградской области сняли возрастной ценз при предоставлении единовременной денежной выплаты врачам и фельдшерам, которые переезжают на работу в сельскую местность либо в города с населением до 50 тысяч человек, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Соответствующее постановление подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Как следует из документа, ранее установленный предельный возраст медицинского сотрудника в регионе 50 лет теперь не является ограничением, а принятая норма распространяется на правоотношения, возникающие после 2 ноября.
"К сожалению, проблема кадрового обеспечения отрасли здравоохранения существует по всей стране, поэтому мы отменили возрастной ценз для тех, кто приезжает в Ленинградскую область по программе "Земский доктор". Мы синхронизировали наше региональное законодательство с федеральным, но, благодаря целому комплекс мер наш регион по итогам 2018 года вошел в тройку лидеров в России по приросту количества врачей в областных медицинских организациях", — сказал Дрозденко.
Он отметил, что область – активный участник федеральной программы "Земский доктор", по которой в медицинские учреждения региона только в прошлом году пришли на работу 124 врача и 157 фельдшеров. Врачи получили по одному миллиону рублей, фельдшеры – по 500 тысяч рублей.
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"Ленинградская область в своем бюджете на 2019 год предусмотрела бюджетные ассигнования для привлечения 251 медицинского специалиста. За годы реализации проекта "Земский доктор" в Ленинградскую область привлечено 700 врачей и 72 фельдшера", - добавили в пресс-службе обладминистрации.
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Ленинградская областьАлександр Дрозденко
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