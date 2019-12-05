В США может начаться новая гражданская война, считает Виктор Бут

Мужчина с картонной моделью винтовки AR-10 во время акции за ношение оружия в США . Архивное фото

Мужчина с картонной моделью винтовки AR-10 во время акции за ношение оружия в США

© AP Photo / Robert F. Bukaty Мужчина с картонной моделью винтовки AR-10 во время акции за ношение оружия в США

МЭРИОН (Иллинойс, США), 5 дек – РИА Новости. В результате противостояния сторонников и противников президента Трампа в В результате противостояния сторонников и противников президента Трампа в США может начаться новая гражданская война, к которой полностью готовы организованные во многих штатах "народные ополчения", заявил РИА Новости отбывающий 25-летний срок заключения в американской тюрьме российский бизнесмен Виктор Бут

Корреспондент агентства, много лет поддерживающий дружеские отношения с россиянином, посетил его в федеральной тюрьме Мэрион в американском штате Иллинойс.

"Мне кажется, размежевание между сторонниками и противниками Трампа достигло сейчас таких размеров, что все это может привести к новой гражданской войне в США", - сказал агентству россиянин.

Он отметил, что в южном Иллинойсе, где расположена тюрьма Мэрион, и в соседних штатах – Миссури, Теннесси, Кентукки, сторонников Трампа очень много, и что многие из них являются членами местных "народных ополчений", которые создаются совершенно легально в соответствии со Второй поправкой к конституции США.

"Эта поправка касается не только права на владение оружием и ношения оружия, но и права граждан на самостоятельную организованную вооруженную защиту своих семей, собственности и конституции", - пояснил Бут.

"Например, здесь, в Мэрионе, живет множество молодых ребят из местных фермерских семей, многие прошли армейскую службу, многие с детства имеют дело с оружием, регулярно ходят на охоту. И все они – члены местного ополчения", - рассказал он.

Таких ополчений во всех штатах США очень много, и они представляют собой вполне серьезную силу, считает россиянин.

"Если в США возникнет гражданский конфликт, никакую повстанческую армию формировать не придется, она уже сформирована, и идеология нужная для этого есть, не хватает только приказа", - сказал он.

Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США, военнослужащих США, с целью материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет "земля-воздух".