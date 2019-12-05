Число погибших от взрыва газа в Польше выросло до пяти человек

ВАРШАВА, 5 дек – РИА Новости. Пять человек погибли в результате взрыва газа в жилом доме Шчырке Силезского воеводства Польши, сообщил журналистам воевода силезский Ярослав Вечерек.
В среду вечером в Шчырке произошел взрыв газа в жилом доме. По имеющимся сведениям, в доме проживало девять человек. Известно, что одна из жительниц во время взрыва была на работе.
"У меня плохие новости. Недавно было найдено очередное тело. К сожалению, это тело ребенка", - сказал воевода.
Ранее сообщалось о четырех найденных телах, в том числе одном ребенке.
Вечерек уточнил, что спасательная операция будет проводиться до тех пор, пока спасатели не убедятся, что под завалами не осталось людей.
Он отметил, что около 200 спасателей работают на месте трагедии в трудных условиях, так как при поисках людей практически исключается использование тяжелой техники.