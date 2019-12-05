Число погибших от взрыва газа в Польше выросло до пяти человек

ВАРШАВА, 5 дек – РИА Новости. Пять человек погибли в результате взрыва газа в жилом доме Шчырке Силезского воеводства Пять человек погибли в результате взрыва газа в жилом доме Шчырке Силезского воеводства Польши , сообщил журналистам воевода силезский Ярослав Вечерек.

В среду вечером в Шчырке произошел взрыв газа в жилом доме. По имеющимся сведениям, в доме проживало девять человек. Известно, что одна из жительниц во время взрыва была на работе.

"У меня плохие новости. Недавно было найдено очередное тело. К сожалению, это тело ребенка", - сказал воевода.

Ранее сообщалось о четырех найденных телах, в том числе одном ребенке.

Вечерек уточнил, что спасательная операция будет проводиться до тех пор, пока спасатели не убедятся, что под завалами не осталось людей.