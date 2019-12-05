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В Госдуме оценили возможное повышение стоимости ОСАГО
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РИА Новости

В Госдуме оценили возможное повышение стоимости ОСАГО

10:22 05.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкДепутат Госдумы Вячеслав Лысаков
Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в разговоре с "Известиями" заявил, что из-за тревожной ситуации на рынке проведение реформ ОСАГО маловероятно.
"Выведены огромные суммы. Украдены. Контроль и надзор находится в плачевном состоянии: Эльвиру Набиуллину вводят в заблуждение, говоря, что количество жалоб граждан уменьшилось в ЦБ, но они теперь перенаправляются финомбудсмену".
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 26 января 2018
Вячеслав Лысаков
При этом финансовый уполномоченный рассказал, что за два месяца получил от страхователей 30 тысяч жалоб, в то время как Центробанк за целый год — около десяти тысяч, добавил парламентарий.
Депутат отметил, что в первую очередь необходимо определить ответственного за выведение средств из ОСАГО.
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Ранее в Российском союзе страховщиков (РСА) сообщили, что тарифный коридор ОСАГО могут расширить на 30 процентов. Кроме того, в будущем формате предлагается сохранить повышающий коэффициент за грубые нарушения ПДД, а коэффициент мощности двигателя — исключить.
В середине октября Госдума из-за опасений роста тарифов отложила рассмотрение законопроекта Минфина, направленного на либерализацию ОСАГО. Так, обеспокоенность вызвала инициатива об отмене территориального коэффициента и о повышении с 500 тысяч до двух миллионов рублей предельного размера возмещения за причинение вреда жизни или здоровью потерпевшего.
Позже группа депутатов выступила с законопроектом, который предусматривает, что коэффициенты за регион проживания (регистрации) владельца автомобиля останутся прежними.
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Росссийский союз автостраховщиков (РСА)ОСАГОАвтоВячеслав ЛысаковГосдума РФОбщество
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