В Госдуме оценили возможное повышение стоимости ОСАГО

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в разговоре с "Известиями" заявил , что из-за тревожной ситуации на рынке проведение реформ ОСАГО маловероятно.

"Выведены огромные суммы. Украдены. Контроль и надзор находится в плачевном состоянии: Эльвиру Набиуллину вводят в заблуждение, говоря, что количество жалоб граждан уменьшилось в ЦБ, но они теперь перенаправляются финомбудсмену". Вячеслав Лысаков

При этом финансовый уполномоченный рассказал, что за два месяца получил от страхователей 30 тысяч жалоб, в то время как Центробанк за целый год — около десяти тысяч, добавил парламентарий.

Депутат отметил, что в первую очередь необходимо определить ответственного за выведение средств из ОСАГО.

Ранее в Российском союзе страховщиков (РСА) сообщили, что тарифный коридор ОСАГО могут расширить на 30 процентов. Кроме того, в будущем формате предлагается сохранить повышающий коэффициент за грубые нарушения ПДД, а коэффициент мощности двигателя — исключить.

В середине октября Госдума из-за опасений роста тарифов отложила рассмотрение законопроекта Минфина, направленного на либерализацию ОСАГО. Так, обеспокоенность вызвала инициатива об отмене территориального коэффициента и о повышении с 500 тысяч до двух миллионов рублей предельного размера возмещения за причинение вреда жизни или здоровью потерпевшего.