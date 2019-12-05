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Бут рассказал о сети педофилов, куда могли попасть российские дети
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РИА Новости

Бут рассказал о сети педофилов, куда могли попасть российские дети

10:20 05.12.2019 (обновлено: 13:09 05.12.2019)
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© AFP 2019 / Nicolas AsfauriРоссийский предприниматель Виктор Бут
Российский предприниматель Виктор Бут
© AFP 2019 / Nicolas Asfauri
МЭРИОН (Иллинойс, США), 5 дек — РИА Новости. Российские дети, усыновленные гражданами США и потом пропавшие без вести, могли попасть в сексуальное рабство к педофилам, заявил РИА Новости находящийся в американской тюрьме Виктор Бут.
Корреспондент РИА Новости, много лет поддерживающий дружеские отношения с россиянином, посетил его в федеральной тюрьме Мэрион в штате Иллинойс.
Бут ссылается на информацию, полученную от одного из его товарищей по заключению в Блоке коммуникационного контроля Фрэнсиса Шеффера Кокса. Блок коммуникационного контроля — особо строгая "тюрьма в тюрьме" в составе Мэрион.
Кокс был руководителем одного из "народных ополчений", действующих в штате Аляска; в тюрьму, со слов Бута, он попал в результате провокации: его обвинили в подготовке сговора с целью убийства полицейских.
"Реальной причиной его ареста он считает то, что во время своей избирательной кампании в законодательный совет штата он "раскопал" и стал использовать в своих выступлениях компромат на нескольких федеральных чиновников высокого уровня, связанный с педофилией и исчезновениями детей в США", — рассказал россиянин.
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Бут напомнил, что, по статистике, в Америке ежегодно пропадают без вести более 40 тысяч детей. Некоторые из тех, кого удалось найти, были в сексуальном рабстве, продолжил он.
"Группа людей, на которую, по его словам, "наткнулся" Шеффер в ходе своего расследования, состояла из федеральных чиновников, в том числе даже судей, и это была практически тайная организация, в которой людей "крестили" не кровью и убийством, как в мафии, а педофилией — гарантированным компроматом, который всегда может стоить карьеры и свободы, если человек пожелает выйти из группы или как-то перед ней провинится", — пояснил Бут.
Кокс рассказал ему, что в полученных им документах он нашел упоминание о нескольких русских детях, усыновленных гражданами США, которые пропали без вести и с большой долей вероятности тоже оказались в рабстве.
Он добавил, что Кокс видел в полученных им в ходе расследования документах на усыновление русские фамилии и информацию о российском происхождении усыновленных детей.
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"В такие вещи, на первый взгляд, трудно поверить, но для Шеффера и его сторонников это не просто "теория заговора", а результат проведенного ими расследования, которое в конечном итоге привело Шеффера в тюрьму на 24 года", — сказал россиянин.

Дело Виктора Бута

Виктора Бута арестовали в Таиланде по запросу США в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства американских граждан и военных, а также материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет "земля — воздух".
Россиянин отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако на стадии апелляции решения отменили. После этого Бута вывезли в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства.
В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал его виновным, после чего ему вынесли минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, — 25 лет тюрьмы.
Читайте полный текст интервью Виктора Бута >>
Заключенный в наручниках за решеткой. Архивное фото
20 октября 2017, 08:19
Борьба с педофилами: американский опыт
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Виктор БутЕвропаАвстрияСШАВ мире
Популярные комментарии
Бредятина. Бут попался и чтобы его Кремль не позабыл, высасывает из пальца "сенсации".
5 декабря, 11:25
Sergei Pomidoroff
101203141
а как недавно либералы требовали не вводить запрет на усыновление российских детей иностранцами, может они были в доле?
5 декабря, 11:37
AKAndrew Key
12900114
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