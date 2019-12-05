В Екатеринбурге пропал одиннадцатилетний мальчик

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 дек – РИА Новости. Полиция в Екатеринбурге ищет 11-летнего мальчика, который 30 ноября ушел из дома и не вернулся, сообщает в четверг городское УМВД.
"В Екатеринбурге отделом полиции №14 разыскивается несовершеннолетний... 2008 года рождения, который 30 ноября 2019 года ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении.
На розыск пропавшего ориентирован личный состав территориальных органов внутренних дел города. Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий.
Приметы мальчика: рост - 147 сантиметров, плотное телосложение, волосы светлые, на лице веснушки. На момент ухода был одет в куртку синего цвета, темные штаны, берцы, уточняет полиция.
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