В Екатеринбурге пропал одиннадцатилетний мальчик

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 дек – РИА Новости. Полиция в Екатеринбурге ищет 11-летнего мальчика, который 30 ноября ушел из дома и не вернулся, сообщает в четверг городское УМВД.

"В Екатеринбурге отделом полиции №14 разыскивается несовершеннолетний... 2008 года рождения, который 30 ноября 2019 года ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении.

На розыск пропавшего ориентирован личный состав территориальных органов внутренних дел города. Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий.