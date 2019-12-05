Каабак выполнит три операции по пересадке почек до конца года

"Лист ожидания сформирован позавчера. Мы с позавчерашней ночи готовы выполнить эти трансплантации. Четыре, четырем детям. Но будет выполнено максимум три, три квоты нам выделил Минздрав для выполнения трансплантаций до конца года", - рассказал Каабак.