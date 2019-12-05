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Каабак выполнит три операции по пересадке почек до конца года
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РИА Новости

Каабак выполнит три операции по пересадке почек до конца года

10:18 05.12.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМихаил Каабак
Михаил Каабак
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Михаил Каабак. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Трансплантолог Михаил Каабак сообщил РИА Новости, что выполнит максимум три операции по пересадке почек детям до конца года, лист ожидания уже сформирован.
"Лист ожидания сформирован позавчера. Мы с позавчерашней ночи готовы выполнить эти трансплантации. Четыре, четырем детям. Но будет выполнено максимум три, три квоты нам выделил Минздрав для выполнения трансплантаций до конца года", - рассказал Каабак.
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Даты этих трансплантаций и сколько их в итоге сделают, по словам врача, зависит от работы московской службы органного донорства.
"В институте параллельно проводится обширная бюрократическая - в хорошем смысле этого слова - работа по организации этих трансплантаций, посмертного донорства. Раньше этот вид деятельности не осуществлялся", - добавил Каабак.
Ранее СМИ сообщили, что Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей уволил Каабака, который проводит операции по пересадке почек грудным детям весом менее 10 килограммов. Эта новость вызвала большой резонанс. Глава Минздрава РФ встретилась с Каабаком, результатом встречи стало решение Скворцовой о возвращении врача в НЦЗД.
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