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Виктор Бут предсказал США Майдан в 2020 году
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РИА Новости

Виктор Бут предсказал США Майдан в 2020 году

10:17 05.12.2019 (обновлено: 11:02 05.12.2019)
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© AP Photo / Keith SrakocicМужчина участвует в акции протеста в Питтсбурге, штат Пенсильвания
Мужчина участвует в акции протеста в Питтсбурге, штат Пенсильвания
© AP Photo / Keith Srakocic
Мужчина участвует в акции протеста в Питтсбурге, штат Пенсильвания. Архивное фото
МЭРИОН (Иллинойс, США), 5 дек – РИА Новости. В 2020 году, после президентских выборов, в США может произойти собственный Майдан, так как инструменты цветных революций уже начали применять в самой Америке, заявил РИА Новости отбывающий 25-летний срок заключения в американской тюрьме российский бизнесмен Виктор Бут.
Корреспондент агентства, много лет поддерживающий дружеские отношения с россиянином, посетил его в федеральной тюрьме Мэрион в американском штате Иллинойс.
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"Сторонники демократической партии, проводящие пропагандистские акции против Трампа, не учитывают один очень мощный побочный эффект: то, что делают сейчас демократы через основные американские СМИ, прежде всего через телеканалы общенационального уровня, напрямую подрывает престиж президентской власти", - сказал россиянин.
"Их действия, их пропаганда в таком масштабе и такими средствами, практически, разрушает доверие к президентскому посту. И если демократы победят на следующих выборах, в чем я сильно сомневаюсь, им может достаться уже не Белый Дом, а политические руины Белого Дома", - добавил он.
Бут напомнил, что госдепартамент и спецслужбы США за последние 20 лет отработали технологию цветной революции – на первом этапе поддержка неправительственных организаций и гранты "журналистам", премии и поездки на семинары, "гражданское общество", "борьба с коррупцией" и т.д. Это, по его мнению, уже стандартный набор "цветных инструментов".
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"Далее все идет, как по сценарию: выборы – протесты – госдеп выступает посредником и якобы дает гарантии бывшему правительству", - продолжил россиянин. "Мне кажется, теперь наступает новая фаза – все эти технологии начинают применять в самих США. Это становится явным, особенно сейчас, после "слушаний". Так что, привет Америке с Майдана: вирус Майдана уже занесен и уже в стадии инкубации", - сказал он.
После почти гарантированной победы Трампа на выборах 2020 года демократы "устроят Майдан" руками общественных организаций, путем "оккупации" каких-то городских районов или целых городов, считает Бут.
"К этому моменту демонизация президента достигнет нужной концентрации, будут обвинения в коррупции, подрыв веры в судебную систему (ну, тут им стараться особенно не придется в отличие от Украины)… И далее по сценарию", - сказал россиянин.
Теперь, по его мнению, главный враг Америки не Россия или Китай, а сама Америка, "со своей стаей одичавших спецслужб, которые уже непонятно кому подчиняются и кому служат".
"Ну а готовых снайперов для "Небесной вашингтонской сотни" в Америке просто пруд пруди…", - сказал Бут. "Жаль будет, если так произойдет, и программа Трампа не будет полностью реализована. Идеи у него хорошие…", - заключил он.
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Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США, военнослужащих США, с целью материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет "земля-воздух".
Россиянин отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, - 25 лет тюремного заключения.
Читайте полный текст интервью Виктора Бута >>
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Виктор БутСШАВ мире
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