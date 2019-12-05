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В Польше четыре человека погибли при взрыве газа в жилом доме
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РИА Новости

В Польше четыре человека погибли при взрыве газа в жилом доме

10:11 05.12.2019 (обновлено: 10:36 05.12.2019)
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© REUTERS / Agencja Gazeta/Grzegorz CelejewskiВзрыв газа в жилом доме в городе Шчырке, Польша. 4 декабря 2019
Взрыв газа в жилом доме в городе Шчырке, Польша. 4 декабря 2019
© REUTERS / Agencja Gazeta/Grzegorz Celejewski
ВАРШАВА, 5 дек – РИА Новости. Четыре человека погибли в результате взрыва газа в жилом доме в городе Шчырке Силезского воеводства Польши, сообщил журналистам воевода силезский Ярослав Вечерек.
В среду вечером в Шчырке произошел взрыв газа в жилом доме. По имеющимся сведениям, в доме проживали девять человек. Известно, что одна из жительниц во время взрыва была на работе.
"Еще два тела были найдены на месте разрушения дома", - проинформировал воевода.
"В общей сложности под завалами были обнаружены четыре тела - ребенок и трое взрослых", - добавил он.
Вечерек уточнил, что спасательная операция будет проводиться до тех пор, пока спасатели не убедятся, что под завалами не осталось людей.
Он отметил, что около 200 спасателей работают на месте трагедии в трудных условиях, так как при поисках людей практически исключается использование тяжелой техники.
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