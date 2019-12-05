В Польше четыре человека погибли при взрыве газа в жилом доме

ВАРШАВА, 5 дек – РИА Новости. Четыре человека погибли в результате взрыва газа в жилом доме в городе Шчырке Силезского воеводства Четыре человека погибли в результате взрыва газа в жилом доме в городе Шчырке Силезского воеводства Польши , сообщил журналистам воевода силезский Ярослав Вечерек.

В среду вечером в Шчырке произошел взрыв газа в жилом доме. По имеющимся сведениям, в доме проживали девять человек. Известно, что одна из жительниц во время взрыва была на работе.

"Еще два тела были найдены на месте разрушения дома", - проинформировал воевода.

"В общей сложности под завалами были обнаружены четыре тела - ребенок и трое взрослых", - добавил он.

Вечерек уточнил, что спасательная операция будет проводиться до тех пор, пока спасатели не убедятся, что под завалами не осталось людей.