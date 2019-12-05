В ЦБ пока не видят условий для мягкой денежно-кредитной политики

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Пока в российской экономике не сложились условия для мягкой денежно-кредитной политики, основанием для ее проведения станет устойчивое отклонение инфляции от цели ЦБ вниз на всем прогнозном горизонте, сообщил в интервью РИА Новости директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин.
"Это будет зависеть от развития экономической ситуации и эволюции прогноза. Если сложатся условия, при которых мы увидим, что на прогнозном горизонте инфляция устойчиво отклоняется от нашей цели вниз, то это будет основанием для того, чтобы рассматривать целесообразность проведения мягкой денежно-кредитной политики. Но пока этих условий в экономике нет", - ответил Заботкин на вопрос, когда Банк России перейдет к мягкой денежно-кредитной политике.
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ЦБ в октябре снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта - до 6,5% годовых. Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 13 декабря 2019 года.
Минэкономразвития ожидает, что инфляция в РФ в 2019 году составит 3-3,3%. Прогноз ЦБ составляет 3,2-3,7% при цели регулятора вблизи 4%.