В ЦБ пока не видят условий для мягкой денежно-кредитной политики

"Это будет зависеть от развития экономической ситуации и эволюции прогноза. Если сложатся условия, при которых мы увидим, что на прогнозном горизонте инфляция устойчиво отклоняется от нашей цели вниз, то это будет основанием для того, чтобы рассматривать целесообразность проведения мягкой денежно-кредитной политики. Но пока этих условий в экономике нет", - ответил Заботкин на вопрос, когда Банк России перейдет к мягкой денежно-кредитной политике.