РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-05T12:02+0300
https://ria.ru/20191205/1561986500.html
В ЦБ пока не видят условий для мягкой денежно-кредитной политики
https://cdn21.img.ria.ru/images/155202/68/1552026870_125:352:3139:2047_1036x0_80_0_0_82ba10cb5fd45a6bf8372c2e0cbb6ded.jpg
РИА Новости

В ЦБ пока не видят условий для мягкой денежно-кредитной политики

10:20 05.12.2019 (обновлено: 12:02 05.12.2019)
882
© РИА Новости / Илья ПиталевЗдание Банка России в Москве
Здание Банка России в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Здание Банка России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Пока в российской экономике не сложились условия для мягкой денежно-кредитной политики, основанием для ее проведения станет устойчивое отклонение инфляции от цели ЦБ вниз на всем прогнозном горизонте, сообщил в интервью РИА Новости директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин.
"Это будет зависеть от развития экономической ситуации и эволюции прогноза. Если сложатся условия, при которых мы увидим, что на прогнозном горизонте инфляция устойчиво отклоняется от нашей цели вниз, то это будет основанием для того, чтобы рассматривать целесообразность проведения мягкой денежно-кредитной политики. Но пока этих условий в экономике нет", - ответил Заботкин на вопрос, когда Банк России перейдет к мягкой денежно-кредитной политике.
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
20 ноября, 22:03
В МВФ назвали экономическую ситуацию в России стабильной
ЦБ в октябре снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта - до 6,5% годовых. Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 13 декабря 2019 года.
Минэкономразвития ожидает, что инфляция в РФ в 2019 году составит 3-3,3%. Прогноз ЦБ составляет 3,2-3,7% при цели регулятора вблизи 4%.
Читайте полный текст интервью Алексея Заботкина >>
Граффити в поддержку рубля
10 ноября, 09:36
Пять лет в свободном плавании. Как ЦБ удалось стабилизировать курс рубля
020147
Обсудить 0
Алексей ЗаботкинЦентральный Банк РФРоссияЭкономика
Рекомендуем
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
МВФ ожидает, что Банк России продолжит снижать ключевую ставку
Страховой полис ОСАГО
Россиян предупредили о возможном повышении стоимости полиса ОСАГО
Здание Центрального банка РФ в Москве
В Банке России оценили возможный эффект от инвестирования средств ФНБ
Страховой полис ОСАГО
В Госдуме опровергли сообщения о подорожании ОСАГО
ОСАГО
Эксперт прокомментировал возможное повышение стоимости ОСАГО
Замминистра финансов Алексей Моисеев
В Минфине заявили, что готовы поддержать новый проект о реформе ОСАГО
Российские рубли
Аналитик назвала угрозы для российской экономики в 2020 году
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов
Премьер Болгарии ответил на слова Путина о "Турецком потоке"
Наземные ракетные комплексы с противокорабельными баллистическими ракетами Dongfeng 21А (DF-21А) Народно-освободительной армии Китая
Немецкое СМИ назвало нового главного противника НАТО
Банкноты номиналом 1000 гривен
Все мировые валюты обвалились по отношению к гривне
Посетители на международном военно-техническом форуме Армия-2016
Китайское СМИ объяснило, почему считает россиян "воинственным народом"
Скабеева рассказала о телефонном разговоре с Зеленским
Скабеева рассказала о телефонном разговоре с Зеленским
Мужчина участвует в акции протеста в Питтсбурге, штат Пенсильвания
Виктор Бут предсказал США Майдан в 2020 году
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
Nord Stream 2 AG возобновила прокладку "Северного потока — 2"
Ракетный комплекс Авангард
Американский профессор объяснил, зачем Россия показала США "Авангард"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:43В Гильдии автошкол оценили планы ГИБДД изменить экзамен на права
06:36В Колумбии протестующие намерены продолжать забастовки
06:32Дональд и Меланья Трамп зажгли рождественскую ель у Белого дома
06:29В Миннесоте три солдата нацгвардии США погибли при падении вертолета
06:27Актер Арманд Ассанте раскрыл секрет своей почти 60-летней карьеры
06:24Крымская делегация призвала Сербию не медлить с признанием полуострова
06:23Глава МИД Украины обсудил с представителем ОБСЕ выборы в Донбассе
06:21Минфин Франции удалил вызвавший критику твит о шампанском
06:17Обвиняемым в применении насилия к силовикам вынесут приговоры
06:17В Москве суд огласит приговор студенту Жукову по делу об экстремизме
06:13Премьеры России и Белоруссии обсудят вопросы интеграции
06:10В Южной Корее российский танкер оказался без присмотра из-за санкций
06:10Путин проведет встречу с представителями немецкого бизнеса
05:54Пранкер Лексус сообщил о телефонном разговоре с Зеленским
05:51Аналитики назвали стоимость новогоднего стола в разных регионах
05:43В Сингапуре из-за санкций США арестовано российское судно
05:35Депутат Рады назвал две вещи, которые уничтожат Украину
05:31Трамп пообещал Небензе разобраться с невыдачей виз делегации России
05:27Совбез ООН 18 декабря обсудит иранскую ядерную программу
05:23Небензя рассказал про разговор с Трампом
Лента новостейМолния