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Депутат призвал ГИБДД усилить контроль на дорогах
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РИА Новости

Депутат призвал ГИБДД усилить контроль на дорогах

10:04 05.12.2019
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Необходимо усилить контроль ГИБДД на дорогах, а также упростить для автомобилистов порядок оспаривания штрафов, это будет способствовать повышению безопасности дорожного движения и социальному комфорту водителей, считает зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству, координатор партпроекта "Единой России" "Безопасные дороги" Владимир Афонский.
"Мы предполагаем, что необходимо усилить контроль со стороны ГИБДД в обязательном порядке и контроль за нормативным размещением камер фото- и видеофиксации - так называемых треног", - сказал Афонский РИА Новости.
Не менее важным вопросом комплексной безопасности на дорогах является, по его словам, вопрос расстановки камер на дорогах, а также обязательного сопровождения камер предупреждающими знаками.
Сотрудник ДПС
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Он также отметил, что ещё один принципиальный вопрос касается "презумпции невиновности" водителей. Афонский подчеркнул, что любой гражданин, севший за руль автомобиля, должен понимать защищённость со стороны государства - в случае, например, некорректно расставленных камер, изменения угла наклона или отклонения от нормативного положения расстановки камер.
"Это влияет в том числе на социальное самочувствие и на комфортное самочувствие наших водителей. Поэтому каждый гражданин РФ должен иметь право в упрощённом порядке оспорить решение о выписке ему штрафа за, например, превышение скоростного режима, отмеченное на камере. Справедливость наказания должна быть, но должна быть и возможность оспаривания наказания", - заключил депутат, отметив, что зачастую камеры могут превращаться в ловушки для водителей, в то время как их основная функция - профилактическая.
Президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета в июне 2019 года заявил, что целью установки камер на автодорогах является снижение травматизма и сохранение жизней, а потому прятать их не нужно.
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