Депутат призвал ГИБДД усилить контроль на дорогах

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Необходимо усилить контроль ГИБДД на дорогах, а также упростить для автомобилистов порядок оспаривания штрафов, это будет способствовать повышению безопасности дорожного движения и социальному комфорту водителей, считает зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству, координатор партпроекта "Единой России" "Безопасные дороги" Необходимо усилить контроль ГИБДД на дорогах, а также упростить для автомобилистов порядок оспаривания штрафов, это будет способствовать повышению безопасности дорожного движения и социальному комфорту водителей, считает зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству, координатор партпроекта "Единой России" "Безопасные дороги" Владимир Афонский

"Мы предполагаем, что необходимо усилить контроль со стороны ГИБДД в обязательном порядке и контроль за нормативным размещением камер фото- и видеофиксации - так называемых треног", - сказал Афонский РИА Новости.

Не менее важным вопросом комплексной безопасности на дорогах является, по его словам, вопрос расстановки камер на дорогах, а также обязательного сопровождения камер предупреждающими знаками.

Он также отметил, что ещё один принципиальный вопрос касается "презумпции невиновности" водителей. Афонский подчеркнул, что любой гражданин, севший за руль автомобиля, должен понимать защищённость со стороны государства - в случае, например, некорректно расставленных камер, изменения угла наклона или отклонения от нормативного положения расстановки камер.

"Это влияет в том числе на социальное самочувствие и на комфортное самочувствие наших водителей. Поэтому каждый гражданин РФ должен иметь право в упрощённом порядке оспорить решение о выписке ему штрафа за, например, превышение скоростного режима, отмеченное на камере. Справедливость наказания должна быть, но должна быть и возможность оспаривания наказания", - заключил депутат, отметив, что зачастую камеры могут превращаться в ловушки для водителей, в то время как их основная функция - профилактическая.