Грета Тунберг получила альтернативную Нобелевскую премию

Как говорится на сайте премии, лауреатами этого года, помимо Тунберг, стали защитница прав человека из Западной Сахары Аминату Хайдар, юрист из Китая Го Цзяньмэй (Guo Jianmei) и лидер движения коренного населения Бразилии Дави Копенава (Davi Kopenawa) .

Тунберг в 2018 году вместо учебы в школе стала приходить к шведскому парламенту с требованиями к властям усилить меры по борьбе с изменением климата. Ее инициатива превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок - FridaysForFuture. Согласно заключению Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГИЭК), человечеству необходимо значительно снизить выбросы СО2, чтобы предотвратить потепление выше, чем на 1,5 градуса. Однако до сих пор только 12 стран официально подтвердили свои обязательства по снижению выбросов.