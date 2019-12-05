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Между Сретенском и Читой хотят запустить поезд после ЧП с автобусом
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РИА Новости

Между Сретенском и Читой хотят запустить поезд после ЧП с автобусом

09:59 05.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкЭвакуация пассажирского автобуса, упавшего с моста в Забайкальском крае
Эвакуация пассажирского автобуса, упавшего с моста в Забайкальском крае
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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ЧИТА, 5 дек - РИА Новости. Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края намерено организовать пассажирские железнодорожные перевозки по маршруту Чита – Сретенск после ЧП с автобусом, который упал с моста, сообщили журналистам в пресс-службе минстроя.
С просьбой запустить поезд к правительству края обратилась администрация Сретенского района после ЧП с рейсовым автобусом, который 1 декабря упал с моста через реку Куэнгу. Тогда погибли 19 человек, госпитализированы 20 пассажиров.
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"Работа в этом направлении идет. С администрацией Сретенского района обсуждается вопрос периодичности курсирования поезда с учетом того, чтобы это было удобно пассажирам, так как время в пути в случае запуска железнодорожных перевозок займет около 10 часов", - процитировали в ведомстве главу минстроя региона Алексея Гончарова.
Сейчас в министерстве рассчитывают расходы на запуск поезда и выбирают тип подвижного состава для перевозок. В минстрое отметили, что участок Чита – Сретенск электрифицирован частично, поэтому на маршрут придётся поставить вагон локомотивной и тепловозной тяги.
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