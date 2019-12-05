ГИБДД пересмотрит правила обмена водительских прав для иностранцев

По его словам, ГИБДД России готовит ряд нормативно-правовых актов. В частности, ведется работа над изменением федерального закона "О безопасности дорожного движения".

"Предполагается, что обмен иностранных водительских удостоверений категорий C и D будет осуществляться только после прохождения профессионального обучения", - сказал Гиляков на семинаре по обеспечению безопасности дорожного движения.

Кроме того, в ГИБДД планируют отвести полгода для обмена иностранных водительских прав на российские. После этого гражданин, имеющий вид на жительство или недавно получивший гражданство РФ, должен будет ездить только по российским правам.