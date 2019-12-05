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ГИБДД пересмотрит правила обмена водительских прав для иностранцев
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РИА Новости

ГИБДД пересмотрит правила обмена водительских прав для иностранцев

09:57 05.12.2019
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Сотрудник ДПС. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. ГИБДД планирует ввести норму, по которой иностранцы смогут обменивать зарубежные водительские права категории C (грузовики) и D (автобусы) на российские только после профессионального обучения, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД России Николай Гиляков.
По его словам, ГИБДД России готовит ряд нормативно-правовых актов. В частности, ведется работа над изменением федерального закона "О безопасности дорожного движения".
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"Предполагается, что обмен иностранных водительских удостоверений категорий C и D будет осуществляться только после прохождения профессионального обучения", - сказал Гиляков на семинаре по обеспечению безопасности дорожного движения.
Кроме того, в ГИБДД планируют отвести полгода для обмена иностранных водительских прав на российские. После этого гражданин, имеющий вид на жительство или недавно получивший гражданство РФ, должен будет ездить только по российским правам.
Дата вступления в силу новых нормативных актов пока неизвестна.
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