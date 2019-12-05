Спектакль Grand Finale Хофеша Шехтера пройдет в Москве и Петербурге

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Одним из главных событий Фестиваля современной хореографии Context. Diana Vishneva станут показы спектакля Grand Finale знаменитого британского хореографа Хофеша Шехтера, которые состоятся 5 и 6 декабря в Москве и 9 декабря в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе форума.
Работы Шехтера разрушают привычные представления о спектакле, дают возможность иначе взглянуть на танец и сценическое пространство. "Grand Finale" – концертное, танцевальное и театральное видение мира в свободном падении, он одновременно комичен, мрачен и прекрасен.
© Rahi Rezvani, предоставлено пресс-службой Международного фестиваля Context. Diana Vishneva Спектакль Grand Finale Хофеша Шехтера
© Rahi Rezvani, предоставлено пресс-службой Международного фестиваля Context. Diana Vishneva
Спектакль Grand Finale Хофеша Шехтера
"Все рушится, но это почти как праздник. Хаотичное состояние, апокалипсис, и все же в этом есть что-то забавное. Если смотреть на происходящее оптимистично, то это всего лишь часть жизненного цикла и эволюции", - говорит о своей работе хореограф.
Музыку к спектаклю написал сам Шехтер, и в Grand Finale на сцене наряду с танцовщиками появляются музыканты.
"Я очень хотел вернуться к живой музыке, ведь она вносит в спектакль настойчивость. Я решил вывести на сцену музыкантов, ведь музыка не дает человеческому пламени погаснуть", - подчеркнул хореограф.
В этой постановке Щехтер сотрудничал со сценографом Томом Скаттом. Премьера спектакля состоялась в Париже в Театре де ля Виль в 2017 году и он был представлен в номинации "Лучшая современная хореография" на Премию Лоуренса Оливье в 2018 году.