РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2019-12-05T10:28+0300
https://ria.ru/20191205/1561986092.html
Спектакль Grand Finale Хофеша Шехтера пройдет в Москве и Петербурге
https://cdn22.img.ria.ru/images/156171/81/1561718140_0:63:900:569_1036x0_80_0_0_01b80fb10bd1f09b4760e1876178be66.jpg
РИА Новости

Спектакль Grand Finale Хофеша Шехтера пройдет в Москве и Петербурге

10:28 05.12.2019
319
© Rahi Rezvani, предоставлено пресс-службой Международного фестиваля Context. Diana Vishneva Спектакль Grand Finale Хофеша Шехтера
Спектакль Grand Finale Хофеша Шехтера
© Rahi Rezvani, предоставлено пресс-службой Международного фестиваля Context. Diana Vishneva
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Одним из главных событий Фестиваля современной хореографии Context. Diana Vishneva станут показы спектакля Grand Finale знаменитого британского хореографа Хофеша Шехтера, которые состоятся 5 и 6 декабря в Москве и 9 декабря в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе форума.
Работы Шехтера разрушают привычные представления о спектакле, дают возможность иначе взглянуть на танец и сценическое пространство. "Grand Finale" – концертное, танцевальное и театральное видение мира в свободном падении, он одновременно комичен, мрачен и прекрасен.
© Rahi Rezvani, предоставлено пресс-службой Международного фестиваля Context. Diana Vishneva Спектакль Grand Finale Хофеша Шехтера
Спектакль Grand Finale Хофеша Шехтера
© Rahi Rezvani, предоставлено пресс-службой Международного фестиваля Context. Diana Vishneva
Спектакль Grand Finale Хофеша Шехтера
"Все рушится, но это почти как праздник. Хаотичное состояние, апокалипсис, и все же в этом есть что-то забавное. Если смотреть на происходящее оптимистично, то это всего лишь часть жизненного цикла и эволюции", - говорит о своей работе хореограф.
Музыку к спектаклю написал сам Шехтер, и в Grand Finale на сцене наряду с танцовщиками появляются музыканты.
"Я очень хотел вернуться к живой музыке, ведь она вносит в спектакль настойчивость. Я решил вывести на сцену музыкантов, ведь музыка не дает человеческому пламени погаснуть", - подчеркнул хореограф.
В этой постановке Щехтер сотрудничал со сценографом Томом Скаттом. Премьера спектакля состоялась в Париже в Театре де ля Виль в 2017 году и он был представлен в номинации "Лучшая современная хореография" на Премию Лоуренса Оливье в 2018 году.
Спектакль Equal Elevations танцевальной компании La Veronal
28 ноября, 19:51Культура
Фестиваль Context. Diana Vishneva пройдет в Москве и Санкт-Петербурге
100000
КультураТеатрБалетНовости культурыДиана Вишнева
Рекомендуем
Фильм Ирландец(2019)
Кинокритики США назвали "Ирландца" лучшим фильмом года
Владимир Познер на презентации книги Елены Чекаловой Ешьте! в Bosco-доме в Сочи
Познер представил на ярмарке non/fiction свою новую книгу об Испании
Кадр из трейлера к фильму 1917
В Лондоне состоялась премьера фильма о Первой мировой войне "1917"
Выставка Томас Гейнсборо в ГМИИ им. А.С. Пушкина
В Пушкинском музее открылись "Декабрьские вечера Святослава Рихтера"
Историческая сцена Большого театра
В Большом театре представили "Дидону и Энея" с новым прологом
Кадр из фильма Брачная История(2019)
"Брачная история" взяла сразу несколько наград Gotham Awards
Города мира. Будапешт
В Будапеште стартует неделя российского кино
Тейлор Свифт во время выступления на церемонии вручения премии American Music Awards 2019
Тейлор Свифт рассказала, чем ей понравились съемки фильма "Кошки"
Ульяновск. Архивное фото
Международный театральный фестиваль стартует в Ульяновске
Здание посольства Российской Федерации в Берлине
В Госдуме назвали возможные последствия высылки дипломатов из Германии
Газораспределительная станция в Львовской области
Украина заявила о срыве переговоров по газу с Россией
Плавучий космодром Морской старт
Госдеп дал разрешение на перебазирование "Морского старта" в Россию
Печать пятидолларовых купюр в Вашингтоне
США вручат за помощь в поимке россиянина крупнейшую в истории награду
Воислав Шешель
Сербский политик призвал Белград признать Крым частью России
Министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Карин Кнайсль во время пресс-конференции. 20 апреля 2018
Экс-глава МИД Австрии рассказала о деградации мировой дипломатии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:43В Сингапуре из-за санкций США арестовано российское судно
05:35Депутат Рады назвал две вещи, которые уничтожат Украину
05:31Трамп пообещал Небензе разобраться с невыдачей виз делегации России
05:27Совбез ООН 18 декабря обсудит иранскую ядерную программу
05:23Небензя рассказал про разговор с Трампом
05:18Небензя: у России и США хорошие перспективы сотрудничества в СБ ООН
05:13Небензя сообщил мнение Трампа о невыдаче виз российской делегации
05:11Немецкое СМИ объяснило важность вступления России в НАТО
05:10В Москве ученые призвали изучить риск "метанового апокалипсиса"
05:02Шайя Лабаф рассказал о странном поведении Тома Харди
05:01Сбербанк рассказал о самых популярных схемах кражи денег с карт
04:53В Латвии оценили результаты шествия в защиту русского образования
04:44В Мексике более 20 человек похитили из рехаба для наркозависимых
04:40В США ограбление магазина завершилось погоней и перестрелкой
04:34Исследователи заявили о противораковом свойстве аспирина
04:06В США умер бежавший из СССР экс-майор КГБ
03:54Врачи рассказали, как правильно пить алкоголь на корпоративах
03:42Ученые назвали опасность недосыпа и переизбытка сна
03:40Экологи рассказали, чем кормить зимующих птиц в парках Москвы
03:33Трамп призвал постпредов при ООН к совместному решению мировых проблем
Лента новостейМолния