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В Забайкалье готовят к выписке пассажиров упавшего с моста автобуса
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РИА Новости

В Забайкалье готовят к выписке пассажиров упавшего с моста автобуса

09:48 05.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПассажирский автобус, упавший с моста в Забайкальском крае
Пассажирский автобус, упавший с моста в Забайкальском крае
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Пассажирский автобус, упавший с моста в Забайкальском крае
ЧИТА, 5 дек - РИА Новости. Врачи Забайкальской краевой клинической больницы начали готовить к выписке часть пассажиров автобуса, который упал с моста в Сретенском районе Забайкальского края, сообщили журналистам в минздраве региона.
Авария произошла днём 1 декабря на рейсовом маршруте Сретенск – Чита, в результате погибли 19 человек, ещё 20 пассажиров госпитализированы. По подозрению в нарушении правил перевозок следователи задержали читинского предпринимателя Ивана Стрельникова.
"Нескольких пациентов готовят к выписке уже на следующей неделе. О том, сколько человек и кого именно выпишут, станет известно немного позже, после заключительного решения лечащих врачей", – говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, сейчас в краевой клинической больнице находятся 17 пассажиров, из них семеро – в отделении реанимации. Остальные пациенты получают помощь в отделениях травматологии и хирургии, их состояние оценивается как средней степени тяжести.
Также к выписке готовят двоих пострадавших в Шилкинской центральной районной больнице, их состояние удовлетворительное. Кроме того, в удовлетворительном состоянии 12-летняя девочка, госпитализированная в краевую детскую клиническую больницу.
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ДТП с пассажирским автобусом в ЗабайкальеЗдоровье - ОбществоЗабайкальский крайПроисшествия
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