Силовики семь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Автомобиль СЦКК в селе Петровское в Донецкой области. Архивное фото

Автомобиль СЦКК в селе Петровское в Донецкой области

ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Украинские силовики семь раз нарушили перемирие в Украинские силовики семь раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в четверг журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В среду в ДНР сообщили о девяти нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило семь раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.