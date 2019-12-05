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Силовики семь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
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РИА Новости

Силовики семь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

09:41 05.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль СЦКК в селе Петровское в Донецкой области
Автомобиль СЦКК в селе Петровское в Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Автомобиль СЦКК в селе Петровское в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Украинские силовики семь раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в четверг журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В среду в ДНР сообщили о девяти нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки.
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"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило семь раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики вели огонь по территории ДНР из минометов, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия. "Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 21 единица", - добавил представитель ведомства.
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