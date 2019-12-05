"Спокойной ночи, малыши!" представит сериал по мотивам "Дяди Степы"

Куклы "Степашка" и "Хрюша" в костюмерной детской телевизионной передачи "Спокойной ночи, малыши!" в телецентре "Останкино". Архивное фото

Куклы "Степашка" и "Хрюша" в костюмерной детской телевизионной передачи "Спокойной ночи, малыши!" в телецентре "Останкино"

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Программа "Спокойной ночи, малыши!" представит новый сериал по мотивам стихотворения "Дядя Степа" весной следующего года, сообщил РИА Новости продюсер передачи Александр Митрошенков.

"Уже после апреля мы презентуем сериал по мотивам стихотворения "Дядя Степа" Сергея Михалкова. Мы сделали версию, в которой герой будет не милиционером, а сотрудником МЧС. Вместе с детьми он будет приходить на помощь, спасать в разных ситуациях", - рассказал Митрошенков.

Такой сериал, по мнению продюсера, поможет современным детям лучше понять, как вести себя в случае чрезвычайного происшествия и реагировать на опасность.

"Начиная с осеннего сезона и до апреля следующего года у нас будет много выпусков, которые так или иначе связаны с юбилеем", – добавил продюсер передачи.

Ранее Митрошенков сообщил РИА Новости, что в январе в эфире программы также состоится премьера нового мультсериала "Супер-ралли" - российского аналога мультфильма "Тачки".