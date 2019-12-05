РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2019-12-05T09:38+0300
https://ria.ru/20191205/1561985817.html
"Спокойной ночи, малыши!" представит сериал по мотивам "Дяди Степы"
https://cdn22.img.ria.ru/images/147971/12/1479711254_0:167:3072:1894_1036x0_80_0_0_afbbc07dd7934b6d8d6a7c84188b1adc.jpg
РИА Новости

"Спокойной ночи, малыши!" представит сериал по мотивам "Дяди Степы"

09:38 05.12.2019
213
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкКуклы "Степашка" и "Хрюша" в костюмерной детской телевизионной передачи "Спокойной ночи, малыши!" в телецентре "Останкино"
Куклы Степашка и Хрюша в костюмерной детской телевизионной передачи Спокойной ночи, малыши! в телецентре Останкино
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Куклы "Степашка" и "Хрюша" в костюмерной детской телевизионной передачи "Спокойной ночи, малыши!" в телецентре "Останкино". Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Программа "Спокойной ночи, малыши!" представит новый сериал по мотивам стихотворения "Дядя Степа" весной следующего года, сообщил РИА Новости продюсер передачи Александр Митрошенков.

"Уже после апреля мы презентуем сериал по мотивам стихотворения "Дядя Степа" Сергея Михалкова. Мы сделали версию, в которой герой будет не милиционером, а сотрудником МЧС. Вместе с детьми он будет приходить на помощь, спасать в разных ситуациях", - рассказал Митрошенков.

Такой сериал, по мнению продюсера, поможет современным детям лучше понять, как вести себя в случае чрезвычайного происшествия и реагировать на опасность.
"Начиная с осеннего сезона и до апреля следующего года у нас будет много выпусков, которые так или иначе связаны с юбилеем", – добавил продюсер передачи.
Ранее Митрошенков сообщил РИА Новости, что в январе в эфире программы также состоится премьера нового мультсериала "Супер-ралли" - российского аналога мультфильма "Тачки".
Программа "Спокойной ночи, малыши!" выходит в эфир с 1964 года. В этом сезоне она отмечает свое 55-летие.
200000
Обсудить 0
КультураСергей МихалковОбщество
Рекомендуем
Спокойной ночи, малыши!
"Спокойной ночи, малыши!" отметят юбилей концертом в цирке на Цветном
Президент России Владимир Путин
Путин отметил особое отношение россиян к книгам
Подготовка к открытию фестиваля Кинотавр в Сочи
Фестиваль "Кинотавр" пройдет в 2020 году с 7 по 14 июня
Сотрудник ДПС
Депутат призвал ГИБДД усилить контроль на дорогах
Пассажирский автобус, упавший с моста в Забайкальском крае
В Забайкалье готовят к выписке пассажиров упавшего с моста автобуса
Владимир Путин
Путин поздравил коллектив Ярославского художественного музея с юбилеем
Военнослужащие армии США фотографируются у украинского бронетранспортёра
Военная помощь США Украине будет постоянной, заявил конгрессмен
Американская актриса Эмма Стоун
Звезда "Ла-Ла Ленда" Эмма Стоун объявила о помолвке
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев
Дмитрий Киселев: позиция Церкви противоречит позиции Бога
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак на совещании
Козак одобрил льготы для переработки сжиженных газов, пишут СМИ
Гитарист Евгений Побожий во время выступления в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне.
В престижном конкурсе гитаристов в США победил музыкант из России
Грета Тунберг
Грета Тунберг получила альтернативную Нобелевскую премию
Детское кресло в автомобиле
ГИБДД разрешила размещать специальный знак на автомобилях с детьми
Девушка в наушниках
Стали известны самые популярные исполнители у россиян в 2019 году
Ампула коревой вакцины в детской поликлинике
Главврач в Ноябрьске попросил родителей привить 700 детей от кори
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:36В Колумбии протестующие намерены продолжать забастовки
06:32Дональд и Меланья Трамп зажгли рождественскую ель у Белого дома
06:29В Миннесоте три солдата нацгвардии США погибли при падении вертолета
06:27Актер Арманд Ассанте раскрыл секрет своей почти 60-летней карьеры
06:24Крымская делегация призвала Сербию не медлить с признанием полуострова
06:23Глава МИД Украины обсудил с представителем ОБСЕ выборы в Донбассе
06:21Минфин Франции удалил вызвавший критику твит о шампанском
06:17Обвиняемым в применении насилия к силовикам вынесут приговоры
06:17В Москве суд огласит приговор студенту Жукову по делу об экстремизме
06:13Премьеры России и Белоруссии обсудят вопросы интеграции
06:10В Южной Корее российский танкер оказался без присмотра из-за санкций
06:10Путин проведет встречу с представителями немецкого бизнеса
05:54Пранкер Лексус сообщил о телефонном разговоре с Зеленским
05:51Аналитики назвали стоимость новогоднего стола в разных регионах
05:43В Сингапуре из-за санкций США арестовано российское судно
05:35Депутат Рады назвал две вещи, которые уничтожат Украину
05:31Трамп пообещал Небензе разобраться с невыдачей виз делегации России
05:27Совбез ООН 18 декабря обсудит иранскую ядерную программу
05:23Небензя рассказал про разговор с Трампом
05:18Небензя: у России и США хорошие перспективы сотрудничества в СБ ООН
Лента новостейМолния