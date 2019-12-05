В Одессе продолжают тушить отдельные очаги тления в здании колледжа

В Одессе объявили траур после пожара в колледже

В Одессе объявили траур после пожара в колледже

"По состоянию на 7.00 (8.00 мск - ред.) 5 декабря открытого огня не наблюдается, подразделения Госслужбы по ЧС проводят тушение отдельных очагов тления в здании. Наблюдается обрушение сгоревших строительных конструкций внутри здания", - говорится в сообщении.