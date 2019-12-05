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В Одессе продолжают тушить отдельные очаги тления в здании колледжа
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РИА Новости

В Одессе продолжают тушить отдельные очаги тления в здании колледжа

09:30 05.12.2019
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© Фото : Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациямПожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
© Фото : Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям
КИЕВ, 5 дек - РИА Новости. Спасатели продолжают тушить отдельные очаги тления в здании колледжа в Одессе, открытого огня не наблюдается, сообщила в четверг пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
В среду в Одесском колледже экономики начался пожар. По данным полиции, один человек погиб, 29 пострадали, местонахождение еще 13 пока неизвестно.
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"По состоянию на 7.00 (8.00 мск - ред.) 5 декабря открытого огня не наблюдается, подразделения Госслужбы по ЧС проводят тушение отдельных очагов тления в здании. Наблюдается обрушение сгоревших строительных конструкций внутри здания", - говорится в сообщении.
В Госслужбе по ЧС уточнили, что неизвестно местонахождение 14 человек.
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