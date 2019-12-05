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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-05T09:22+0300
https://ria.ru/20191205/1561985254.html
СМИ: Эспер не исключил сокращения числа американских военных в Сирии
https://cdn24.img.ria.ru/images/156176/24/1561762409_0:236:3072:1964_1036x0_80_0_0_51b95185a5955a67ec4f1acd24787559.jpg
РИА Новости

СМИ: Эспер не исключил сокращения числа американских военных в Сирии

09:21 05.12.2019 (обновлено: 09:22 05.12.2019)
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaГлава Пентагона Марк Эспер
Глава Пентагона Марк Эспер
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Глава Пентагона Марк Эспер. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Министр обороны США Марк Эспер не исключил дальнейшего сокращения числа американских военнослужащих в Сирии, если европейские союзники решат направить в страну свои силы, сообщает агентство Рейтер.
"Коалиция вновь ведет много переговоров. Мы можем стать свидетелями того, что некоторые союзники захотят предложить (помощь с) военными", - сказал министр в интервью агентству. "Если государство-союзник, член НАТО, решит предоставить нам 50 человек, возможно, я смогу вывести 50 человек", - добавил он.
Американские военные патрулируют сирийские нефтяные месторождения
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Эспер подчеркнул, что США завершили отвод войск на северо-востоке Сирии. По его словам, Вашингтон сохраняет за собой возможность вывода и ввода небольшого количества американских военных, но общее число в обозримом будущем будет колебаться в районе 600 человек.
Глава Пентагона заявил 12 ноября, что окончательного решения о том, сколько военнослужащих США останется в Сирии, пока не принято. Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что в Сирии останутся 500-600 американских военнослужащих.
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Трамп заявил о выводе военных из США на фоне операции Турции на северо-востоке Сирии против курдских формирований. При этом США заявили, что останутся в нефтеносных районах востока страны и будут помогать местным курдам их контролировать.
США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке военную операцию против террористической группировки ИГ*, причем в Сирии действуют без разрешения властей страны. Ранее США уже объявили об уничтожении "террористического халифата", но заявили о намерении остаться в Сирии, чтобы "не допустить его возрождения".
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииМарк ЭсперМарк МиллиМинистерство обороны СШАНАТОСирияСШАВ мире
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