СМИ: Эспер не исключил сокращения числа американских военных в Сирии

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Министр обороны США Министр обороны США Марк Эспер не исключил дальнейшего сокращения числа американских военнослужащих в Сирии , если европейские союзники решат направить в страну свои силы, сообщает агентство Рейтер

"Коалиция вновь ведет много переговоров. Мы можем стать свидетелями того, что некоторые союзники захотят предложить (помощь с) военными", - сказал министр в интервью агентству. "Если государство-союзник, член НАТО, решит предоставить нам 50 человек, возможно, я смогу вывести 50 человек", - добавил он.

Эспер подчеркнул, что США завершили отвод войск на северо-востоке Сирии. По его словам, Вашингтон сохраняет за собой возможность вывода и ввода небольшого количества американских военных, но общее число в обозримом будущем будет колебаться в районе 600 человек.

Глава Пентагона заявил 12 ноября, что окончательного решения о том, сколько военнослужащих США останется в Сирии, пока не принято. Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что в Сирии останутся 500-600 американских военнослужащих.

Трамп заявил о выводе военных из США на фоне операции Турции на северо-востоке Сирии против курдских формирований. При этом США заявили, что останутся в нефтеносных районах востока страны и будут помогать местным курдам их контролировать.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке военную операцию против террористической группировки ИГ*, причем в Сирии действуют без разрешения властей страны. Ранее США уже объявили об уничтожении "террористического халифата", но заявили о намерении остаться в Сирии, чтобы "не допустить его возрождения".