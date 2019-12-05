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В Челябинске женщина на иномарке сбила двух пешеходов
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РИА Новости

В Челябинске женщина на иномарке сбила двух пешеходов

09:08 05.12.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Автомобили скорой помощи. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 5 дек – РИА Новости. Водитель автомобиля Nissan в четверг в Челябинске сбила двух пешеходов на тротуаре, они госпитализированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.
"В 08.10 (06.10 мск) на Комсомольском проспекте у дома 7 водитель, женщина 1974 года рождения, на автомобиле Nissan не справилась с управлением при повороте налево и совершила наезд на двух пешеходов 1982 и 1969 годов рождения, стоящих на тротуаре. Они госпитализированы", - сказал собеседник агентства.
Действия водителя при ДТП
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Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
Сотрудниками полиции ведется проверка по данному ДТП, уточнил он.
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации, скорая помощь прибыла на место ДТП через 8 минут, пострадали две женщины 37 и 60 лет. "Обе с черепно-мозговыми травмами и ушибами госпитализированы в областную клиническую больницу №3", - сказала собеседница агентства.
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