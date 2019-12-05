В Челябинске женщина на иномарке сбила двух пешеходов

ЧЕЛЯБИНСК, 5 дек – РИА Новости. Водитель автомобиля Nissan в четверг в Челябинске сбила двух пешеходов на тротуаре, они госпитализированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.
"В 08.10 (06.10 мск) на Комсомольском проспекте у дома 7 водитель, женщина 1974 года рождения, на автомобиле Nissan не справилась с управлением при повороте налево и совершила наезд на двух пешеходов 1982 и 1969 годов рождения, стоящих на тротуаре. Они госпитализированы", - сказал собеседник агентства.
Сотрудниками полиции ведется проверка по данному ДТП, уточнил он.
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации, скорая помощь прибыла на место ДТП через 8 минут, пострадали две женщины 37 и 60 лет. "Обе с черепно-мозговыми травмами и ушибами госпитализированы в областную клиническую больницу №3", - сказала собеседница агентства.