Голикова оценила VR-проект РИА Новости "Музей исчезнувших картин"

СОЧИ, 5 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова позитивно оценила VR-проект РИА Новости "Музей исчезнувших картин", назвав его востребованным.
На международном форуме добровольцев в Сочи она посетила стенд "Волонтеры культуры", где её познакомили с проектом. Вице-премьер надела очки виртуальной реальности и несколько минут изучала "Музей исчезнувших картин", а затем прокомментировала увиденное.
"Идея понятная, очень симпатичный. Ну, во-первых, очень познавательно, даже для тех, кто этим проектом в жизни практически не занимается. Я считаю, что это очень востребовано", - сказала РИА Новости вице-премьер.
"Музей исчезнувших картин" - уникальный VR-проект РИА Новости, где можно увидеть 17 утраченных образцов русского искусства. Надев очки виртуальной реальности, можно увидеть древние иконы и картины кисти Василия Верещагина, Константина Коровина, Архипа Куинджи, Аполлинария Васнецова, Исаака Левитана, Ильи Репина и других великих художников.
Это не просто VR-репродукции, а мультимедийные истории, рассказывающие о судьбе шедевров. Интерактивные элементы раскрывают замысел художника, "озвучивают" сюжет и "восстанавливают" произведения.
"Музей исчезнувших картин" доступен в приложении РИА.Lab. Для просмотра пользователю потребуются очки виртуальной реальности любого формата, включая картонные. Без них ознакомиться с проектом можно в режиме 360.