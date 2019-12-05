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2019-12-05T09:06+0300
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Голикова оценила VR-проект РИА Новости "Музей исчезнувших картин"
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РИА Новости

Голикова оценила VR-проект РИА Новости "Музей исчезнувших картин"

09:06 05.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Илья Питалев
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Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова . Архивное фото
СОЧИ, 5 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова позитивно оценила VR-проект РИА Новости "Музей исчезнувших картин", назвав его востребованным.
На международном форуме добровольцев в Сочи она посетила стенд "Волонтеры культуры", где её познакомили с проектом. Вице-премьер надела очки виртуальной реальности и несколько минут изучала "Музей исчезнувших картин", а затем прокомментировала увиденное.
"Идея понятная, очень симпатичный. Ну, во-первых, очень познавательно, даже для тех, кто этим проектом в жизни практически не занимается. Я считаю, что это очень востребовано", - сказала РИА Новости вице-премьер.
"Музей исчезнувших картин" - уникальный VR-проект РИА Новости, где можно увидеть 17 утраченных образцов русского искусства. Надев очки виртуальной реальности, можно увидеть древние иконы и картины кисти Василия Верещагина, Константина Коровина, Архипа Куинджи, Аполлинария Васнецова, Исаака Левитана, Ильи Репина и других великих художников.
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
4 декабря, 09:11Культура
Кириенко оценил VR-проект РИА Новости "Музей исчезнувших картин"
Это не просто VR-репродукции, а мультимедийные истории, рассказывающие о судьбе шедевров. Интерактивные элементы раскрывают замысел художника, "озвучивают" сюжет и "восстанавливают" произведения.
"Музей исчезнувших картин" доступен в приложении РИА.Lab. Для просмотра пользователю потребуются очки виртуальной реальности любого формата, включая картонные. Без них ознакомиться с проектом можно в режиме 360.
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КультураАрхип КуинджиТатьяна ГоликоваРИА НовостиВасилий ВерещагинКонстантин КоровинИлья Репин
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