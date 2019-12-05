РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-05T09:00+0300
https://ria.ru/20191205/1561984766.html
В Донецк прибыла колонна МЧС России c гуманитарной помощью
https://cdn22.img.ria.ru/images/151512/67/1515126722_0:280:2912:1918_1036x0_80_0_0_efd731b55629bc8887af04378bb52731.jpg
РИА Новости

В Донецк прибыла колонна МЧС России c гуманитарной помощью

09:00 05.12.2019
381
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкАвтомобили конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса в Донецке
Автомобили конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса в Донецке
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
Автомобили конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Гуманитарный конвой МЧС России с детскими продуктовыми наборами прибыл в Донецк, сообщили в четверг в МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"В ДНР прибыл 94-й по счету гуманитарный конвой от МЧС Российской Федерации. В состав гуманитарного конвоя вошли детские продуктовые наборы", - сказали РИА Новости в МЧС ДНР.
Сейчас идет разгрузка гуманитарной помощи.
Предыдущая автоколонна прибыла в Донбасс 28 ноября.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
1 ноября, 15:17
Песков рассказал, от чего будет зависеть помощь Донбассу со стороны России
Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период колонны МЧС привезли на территорию юго-востока Украины свыше 83 тысяч тонн гуманитарных грузов.
1010003
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаМЧС РФДонецк (Донецкая область)РоссияВ мире
Рекомендуем
Автомобиль СЦКК в селе Петровское в Донецкой области
Силовики семь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Автомобили гуманитарного конвоя МЧС РФ
В Луганск прибыла колонна МЧС России с гуманитарной помощью
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
В ДНР заявили о гибели двух готовивших диверсию сотрудников СБУ
Компьютер
Киев создал сайт для сбора данных о жителях республики, заявили в ЛНР
Окраина Горловки
ДНР обвинила силовиков в обстреле района ремонтных работ в Донбассе
Украинские военные
В ЛНР заявили о взрыве на позициях украинских силовиков в Донбассе
Глава Пентагона Марк Эспер
СМИ: Эспер не исключил сокращения числа американских военных в Сирии
Окрестности города Степанакерта Непризнанной Нагорно-Карабахской Республики
Встреча глав МИД Азербайджана и Армении пройдёт в начале 2020 года
Наблюдатели ОБСЕ и члены СЦКК в селе Петровское в Донецкой области
В ДНР заявили о завершении мероприятий по отводу сил у Петровского
Военнослужащие армии США фотографируются у украинского бронетранспортёра
Военная помощь США Украине будет постоянной, заявил конгрессмен
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
В Забайкалье 96-летняя пенсионерка доказала статус ветерана войны
Наземные ракетные комплексы с противокорабельными баллистическими ракетами Dongfeng 21А (DF-21А) Народно-освободительной армии Китая
Немецкое СМИ назвало нового главного противника НАТО
Охрана у главных ворот объединенной базы Перл-Харбор на Гавайях. 4 декабря 2019
Стрелок убил двух человек в Перл-Харбор
Военнослужащий Донецкой Народной Республики держит воинский билет и избирательные листы для голосования на выборах в ДНР
В Киеве призвали провести выборы в Донбассе одновременно с украинскими
Здание посольства Российской Федерации в Берлине
В Госдуме назвали возможные последствия высылки дипломатов из Германии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:36В Колумбии протестующие намерены продолжать забастовки
06:32Дональд и Меланья Трамп зажгли рождественскую ель у Белого дома
06:29В Миннесоте три солдата нацгвардии США погибли при падении вертолета
06:27Актер Арманд Ассанте раскрыл секрет своей почти 60-летней карьеры
06:24Крымская делегация призвала Сербию не медлить с признанием полуострова
06:23Глава МИД Украины обсудил с представителем ОБСЕ выборы в Донбассе
06:21Минфин Франции удалил вызвавший критику твит о шампанском
06:17Обвиняемым в применении насилия к силовикам вынесут приговоры
06:17В Москве суд огласит приговор студенту Жукову по делу об экстремизме
06:13Премьеры России и Белоруссии обсудят вопросы интеграции
06:10В Южной Корее российский танкер оказался без присмотра из-за санкций
06:10Путин проведет встречу с представителями немецкого бизнеса
05:54Пранкер Лексус сообщил о телефонном разговоре с Зеленским
05:51Аналитики назвали стоимость новогоднего стола в разных регионах
05:43В Сингапуре из-за санкций США арестовано российское судно
05:35Депутат Рады назвал две вещи, которые уничтожат Украину
05:31Трамп пообещал Небензе разобраться с невыдачей виз делегации России
05:27Совбез ООН 18 декабря обсудит иранскую ядерную программу
05:23Небензя рассказал про разговор с Трампом
05:18Небензя: у России и США хорошие перспективы сотрудничества в СБ ООН
Лента новостейМолния