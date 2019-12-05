Посол в Пекине рассказал о тесном сотрудничестве России и Китая

ПЕКИН, 5 дек – РИА Новости. Нет ни одной сферы и темы, по которой Россия и Китай бы не сотрудничали, заявил посол РФ в КНР Андрей Денисов.
"Самая активная координация осуществляется на международной арене и в рамках различных многосторонних организаций и форматов. Пожалуй, нет ни одной сферы, ни одной значимой темы, где бы мы не сотрудничали", - заявил Денисов на пленарном заседании Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития, которое открылось в четверг в Пекине.
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Он подчеркнул, что сегодняшний характер российско-китайских отношений как нельзя лучше соответствует запросам времени и является результатом многолетних усилий России и Китая по укреплению добрососедства, дружбы и сотрудничества.
"Значимую роль во всем этом процессе играет Российско-Китайский комитет дружбы, мира и развития. Это важнейший неправительственный механизм, продвигающий со своего угла практически весь комплекс двусторонних связей и сотрудничества, за исключением, пожалуй, военной и военно-технической составляющей", - сказал Титов.
Посол добавил, что особенно заметна его работа в экономической и гуманитарной сферах и на поле народной дипломатии.
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"Пользуясь случаем, дорогие друзья, позвольте мне сказать несколько слов о работе Совета старых друзей, российскую часть которого мне выпала часть возглавлять. Хочу заверить, что работа идет активно, члены совета регулярно собираются вместе, участвуют в различных мероприятиях", - отметил Денисов.
Российско-Китайский комитет дружбы, мира и развития – межгосударственная неправительственная организация, созданная руководителями двух стран. Договоренность о создании Комитета была достигнута в апреле 1996 года в ходе визита президента РФ Бориса Ельцина в Китай, а на Московском саммите в апреле 1997 года лидеры двух стран официально объявили о его создании.