В Индии девять человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком

"В результате происшествия девять человек погибли, 23 пострадали. Состояние 10 пассажиров оценивается как тяжелое", - информировал представитель полиции региона Абид Хан, чьи слова приводит агентство ANI. По его информации, все раненые к настоящему времени доставлены в больницу, им оказывается необходимая помощь.