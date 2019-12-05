В Индии девять человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. По меньшей мере девять человек погибли, 23 получили ранения различной степени тяжести в результате столкновения автобуса с грузовиком, которое произошло в четверг утром в центральном индийском штате Мадхья-Прадеш, сообщает местная полиция.
"В результате происшествия девять человек погибли, 23 пострадали. Состояние 10 пассажиров оценивается как тяжелое", - информировал представитель полиции региона Абид Хан, чьи слова приводит агентство ANI. По его информации, все раненые к настоящему времени доставлены в больницу, им оказывается необходимая помощь.
Столкновение двух автомобилей было такой силы, что четверо пассажиров автобуса погибли на месте, сообщил полицейский.
Другие обстоятельства ДТП, а также его причины пока неизвестны.
Rewa: Five people have died and at least 7 have been injured in a collision between a truck and a bus. Injured have been admitted to hospital, rescue operations underway. #MadhyaPradesh pic.twitter.com/ytYR0oDc06— ANI (@ANI) December 5, 2019