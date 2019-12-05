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В Индии девять человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком
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РИА Новости

В Индии девять человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком

08:42 05.12.2019
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© AP Photo / Wong Maye-EКареты скорой помощи в Индии
Кареты скорой помощи в Индии
© AP Photo / Wong Maye-E
Кареты скорой помощи в Индии. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. По меньшей мере девять человек погибли, 23 получили ранения различной степени тяжести в результате столкновения автобуса с грузовиком, которое произошло в четверг утром в центральном индийском штате Мадхья-Прадеш, сообщает местная полиция.

"В результате происшествия девять человек погибли, 23 пострадали. Состояние 10 пассажиров оценивается как тяжелое", - информировал представитель полиции региона Абид Хан, чьи слова приводит агентство ANI. По его информации, все раненые к настоящему времени доставлены в больницу, им оказывается необходимая помощь.

Столкновение двух автомобилей было такой силы, что четверо пассажиров автобуса погибли на месте, сообщил полицейский.
Другие обстоятельства ДТП, а также его причины пока неизвестны.
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Мадхья-ПрадешИндияВ мире
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