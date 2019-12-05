В Красноярске ввели режим "черного неба"

"С 07.00 (03.00 мск – ред.) часов 05 декабря 2019 года до 7 часов 06 декабря 2019 года на территории города Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности", - говорится в сообщении.

Ученый ответил на заявления о том, что воздух в Красноярске стал грязнее

Ученый ответил на заявления о том, что воздух в Красноярске стал грязнее

В последние три года режим "черного неба" вводился в Красноярске несколько раз. Жители города жаловались на серый туман над городом и неприятный запах в воздухе.