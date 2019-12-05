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В Красноярске ввели режим "черного неба"
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РИА Новости

В Красноярске ввели режим "черного неба"

08:23 05.12.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПравый берег реки Енисей в Красноярске
Правый берег реки Енисей в Красноярске
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Правый берег реки Енисей в Красноярске. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 5 дек - РИА Новости. Режим неблагоприятных метеоусловий введен на сутки в Красноярске, сообщает Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
"С 07.00 (03.00 мск – ред.) часов 05 декабря 2019 года до 7 часов 06 декабря 2019 года на территории города Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности", - говорится в сообщении.
Красноярск
17 октября, 06:35
Ученый ответил на заявления о том, что воздух в Красноярске стал грязнее
В последние три года режим "черного неба" вводился в Красноярске несколько раз. Жители города жаловались на серый туман над городом и неприятный запах в воздухе.
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КрасноярскОбщество
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