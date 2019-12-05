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Виктор Сухоруков объяснил, почему не стоит ждать продолжения "Брата 2"
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РИА Новости

Виктор Сухоруков объяснил, почему не стоит ждать продолжения "Брата 2"

07:49 05.12.2019 (обновлено: 13:47 05.12.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАктер Виктор Сухоруков во время интервью на съемках художественного фильма режиссера Александра Новикова "Звезды"
Актер Виктор Сухоруков во время интервью на съемках художественного фильма режиссера Александра Новикова Звезды
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Актер Виктор Сухоруков считает, что продолжение фильмов "Брат" и "Брат 2" невозможно из-за смерти Сергея Бодрова — младшего и Алексея Балабанова. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.
Артист отметил, что перспектива съемки сиквела стала маловероятной уже в 2002 году, когда умер исполнитель главной роли Бодров-младший. Сухоруков признался, что предлагал "воскресить" актера с помощью цифровой копии, однако уход из жизни режиссера Алексея Балабанова свел на нет все надежды на продолжение ленты.

"Сегодня я могу заявить, что сделать продолжение невозможно. Это история Алексея Балабанова и Сергея Бодрова. Без этих двух людей продолжение невозможно. Это будет не продолжение, а другой фильм. О продолжении "Брата 2" забудьте", — сказал Сухоруков.

Сергей Бодров — младший и еще 105 человек пропали 20 сентября 2002 года, во время съемок фильма "Связной", при сходе ледника в районе Кармадонского ущелья. Алексей Балабанов умер в мае 2013 года от острой сердечной недостаточности.
Ставшая культовой картина "Брат" вышла на экраны в 1997 году, а в 2000-м последовало продолжение — "Брат 2". Роль Данилы Багрова в этих фильмах принесла Бодрову-младшему народное признание.
Кадр из фильма Брат-2
20 сентября, 20:08Культура
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Кино и сериалыВиктор СухоруковСергей Бодров (младший)КультураАлексей Балабанов
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