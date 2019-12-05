Виктор Сухоруков объяснил, почему не стоит ждать продолжения "Брата 2"

Артист отметил, что перспектива съемки сиквела стала маловероятной уже в 2002 году, когда умер исполнитель главной роли Бодров-младший. Сухоруков признался, что предлагал "воскресить" актера с помощью цифровой копии, однако уход из жизни режиссера Алексея Балабанова свел на нет все надежды на продолжение ленты.

"Сегодня я могу заявить, что сделать продолжение невозможно. Это история Алексея Балабанова и Сергея Бодрова. Без этих двух людей продолжение невозможно. Это будет не продолжение, а другой фильм. О продолжении "Брата 2" забудьте", — сказал Сухоруков.

Сергей Бодров — младший и еще 105 человек пропали 20 сентября 2002 года, во время съемок фильма "Связной", при сходе ледника в районе Кармадонского ущелья. Алексей Балабанов умер в мае 2013 года от острой сердечной недостаточности.