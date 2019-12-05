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Новый год—2020
2019-12-05T07:43+0300
https://ria.ru/20191205/1561983305.html
Две картины Рязанова вошли в список любимых новогодних фильмов россиян
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РИА Новости

Две картины Рязанова вошли в список любимых новогодних фильмов россиян

07:43 05.12.2019
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© Киностудия "Мосфильм", 1975Юрий Яковлев в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!"
Юрий Яковлев в фильме Ирония судьбы, или С легким паром!
© Киностудия "Мосфильм", 1975
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Любимым новогодним фильмом всех времен среди россиян стала картина Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!", в тройку лидеров также вошли его "Карнавальная ночь" и комедия Криса Коламбуса "Один дома", свидетельствует статистика проекта "Кино Mail.ru".
Картину "Ирония судьбы, или С легким паром!" впервые показали по телевидению в 1976 году, традиционно ее демонстрируют в новогоднюю ночь. Фильм рассказывает о враче Евгении Лукашине, который в канун праздника в сильном подпитии случайно улетает в Санкт-Петербург и оказывается в чужой квартире. Роли в комедии исполнили Андрей Мягков, Барбара Брыльска, Юрий Яковлев.
Кадр из фильма Ирония судьбы, или С легким паром!
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"Рейтинг любимых новогодних фильмов всех времен возглавила легендарная советская картина Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" (1975). Однако на втором месте оказалась голливудская лента — семейная комедия Криса Коламбуса "Один дома" (1990) с Маколеем Калкиным в главной роли. Замыкает тройку лидеров еще одна рязановская комедия — "Карнавальная ночь" 1956 года с Людмилой Гурченко, исполняющей знаменитую песню про пять минут", - рассказали РИА Новости в пресс-службе проекта.
В десятку любимых новогодних фильмов также вошли "Чародеи" Константина Бромберга, "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке" Криса Коламбуса, "Реальная любовь" Ричарда Кертиса и другие картины. При этом ни одна из современных российских новогодних комедий последних лет не попала в список, основанный примерно на 19 миллионах оценок пользователей, в связи с чем аналитики составили отдельный рейтинг российских новогодних картин XXI века.
"Топ-5 возглавила уже ставшая классикой лента 2000 года "Приходи на меня посмотреть" с Олегом Янковским и Ириной Купченко в главных ролях. На втором месте оказалась романтическая комедия "Тариф новогодний" (2008). На третьем — первый фильм серии "Елки" (2010). Четвертое место – у лирической комедии "С Новым годом, мамы!" (2012), а пятое – у фильма "Елки 3" (2013)", - свидетельствуют данные опроса.
Режиссер Эльдар Рязанов. Архивное фото
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3020017
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Новый год—2020Ирония судьбыКультураЭльдар РязановРоссия
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