Две картины Рязанова вошли в список любимых новогодних фильмов россиян

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Любимым новогодним фильмом всех времен среди россиян стала картина Любимым новогодним фильмом всех времен среди россиян стала картина Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!", в тройку лидеров также вошли его "Карнавальная ночь" и комедия Криса Коламбуса "Один дома", свидетельствует статистика проекта "Кино Mail.ru".

Картину "Ирония судьбы, или С легким паром!" впервые показали по телевидению в 1976 году, традиционно ее демонстрируют в новогоднюю ночь. Фильм рассказывает о враче Евгении Лукашине, который в канун праздника в сильном подпитии случайно улетает в Санкт-Петербург и оказывается в чужой квартире. Роли в комедии исполнили Андрей Мягков, Барбара Брыльска, Юрий Яковлев.

"Рейтинг любимых новогодних фильмов всех времен возглавила легендарная советская картина Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" (1975). Однако на втором месте оказалась голливудская лента — семейная комедия Криса Коламбуса "Один дома" (1990) с Маколеем Калкиным в главной роли. Замыкает тройку лидеров еще одна рязановская комедия — "Карнавальная ночь" 1956 года с Людмилой Гурченко, исполняющей знаменитую песню про пять минут", - рассказали РИА Новости в пресс-службе проекта.

В десятку любимых новогодних фильмов также вошли "Чародеи" Константина Бромберга, "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке" Криса Коламбуса, "Реальная любовь" Ричарда Кертиса и другие картины. При этом ни одна из современных российских новогодних комедий последних лет не попала в список, основанный примерно на 19 миллионах оценок пользователей, в связи с чем аналитики составили отдельный рейтинг российских новогодних картин XXI века.