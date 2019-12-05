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Суд во Франции отправил в тюрьму участников конфликта с полицейскими
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РИА Новости

Суд во Франции отправил в тюрьму участников конфликта с полицейскими

07:39 05.12.2019
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© REUTERS / Charles PlatiauПолиция во время демонстрации по случаю первой годовщины движения "желтых жилетов" в Париже
Полиция во время демонстрации по случаю первой годовщины движения желтых жилетов в Париже
© REUTERS / Charles Platiau
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Суд присяжных департамента Эссонн приговорил восьмерых молодых людей к тюремному заключению сроком от 10 до 20 лет за участие в конфликте в 2016 году, в котором двое полицейских пострадали от "коктейлей Молотова", передает агентство Франс Пресс.
Процесс проходил в закрытом режиме с 15 октября. Восемь молодых людей признали виновными в покушении на убийство представителей власти.
Осенью 2016 года в городах Франции проходили акции протеста полицейских в связи с инцидентом в коммуне Вири-Шатийон (департамент Эсон), где 8 октября произошел конфликт между группой молодежи из 15 человек и стражами порядка. В результате инцидента двое полицейских пострадали. Один из них получил серьезные ожоги.
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